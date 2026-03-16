У Запоріжжі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання: що відомо

Під час виклику про побиття чоловіка та спробу грабежу поліція відкрила вогонь.

У Запоріжжі поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю та здійснив два постріли. Чоловік помер.

Як повідомили Націоналіьній поліції, інцидент трапився 16 березня близько 06:30. Екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу грабежу. Прибувши на місце, патрульні виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину.

За інформацією поліції, під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, чоловік почав скорочувати дистанцію.

Повідомляється, що поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але чоловік прослідував за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю.

«Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", для відвернення загрози життю та здоров’ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли. Після цього один із правопорушників вдався до втечі. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір, у зв'язку із чим його було затримано із застосуванням кайданок», - вказують у поліції.

Згодом неподалік поліцейські виявили одного з чоловіків мертвим. Правоохоронці встановили його особу — ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Чоловік, якого затримали, також знаходиться у статусі СЗЧ.

Наразі, повідомляють у поліції, на місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї.

