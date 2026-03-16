В Запорожье полицейский застрелил мужчину во время задержания: что известно

Во время вызова о избиении мужчины и попытке грабежа полиция открыла огонь.

В Запорожье полицейский применил табельное огнестрельное оружие и произвел два выстрела. Мужчина умер.

Как сообщили в Национальной полиции, инцидент произошел 16 марта около 06:30. Экипаж патрульной полиции получил вызов о избиении мужчины в Хортицком районе города и попытке грабежа. Прибыв на место, патрульные обнаружили заявителя, который указал на двух человек, предположительно причастных к преступлению.

По информации полиции, во время установления обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования правоохранителей остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, который начал перезаряжать. Кроме того, мужчина начал сокращать дистанцию.

Сообщается, что полицейский отошел на безопасную дистанцию к укрытию, однако мужчина последовал за ним, угрожая предметом, похожим на оружие.

«В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", для предотвращения угрозы жизни и здоровью применил табельное огнестрельное оружие, произведя два выстрела. После этого один из правонарушителей попытался скрыться. Другой мужчина попытался применить против патрульных газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление, в связи с чем был задержан с применением наручников», — сообщили в полиции.

Позже неподалеку полицейские обнаружили одного из мужчин мертвым. Правоохранители установили его личность — им оказался военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть. Мужчина, которого задержали, также находится в статусе СОЧ.

В настоящее время, сообщают в полиции, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. Назначено служебное расследование относительно правомерности применения огнестрельного оружия.

