  В Украине

В Запорожье полицейский застрелил мужчину во время задержания: что известно

12:16, 16 марта 2026
Во время вызова о избиении мужчины и попытке грабежа полиция открыла огонь.
В Запорожье полицейский застрелил мужчину во время задержания: что известно
В Запорожье полицейский применил табельное огнестрельное оружие и произвел два выстрела. Мужчина умер.

Как сообщили в Национальной полиции, инцидент произошел 16 марта около 06:30. Экипаж патрульной полиции получил вызов о избиении мужчины в Хортицком районе города и попытке грабежа. Прибыв на место, патрульные обнаружили заявителя, который указал на двух человек, предположительно причастных к преступлению.

По информации полиции, во время установления обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования правоохранителей остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, который начал перезаряжать. Кроме того, мужчина начал сокращать дистанцию.

Сообщается, что полицейский отошел на безопасную дистанцию к укрытию, однако мужчина последовал за ним, угрожая предметом, похожим на оружие.

«В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", для предотвращения угрозы жизни и здоровью применил табельное огнестрельное оружие, произведя два выстрела. После этого один из правонарушителей попытался скрыться. Другой мужчина попытался применить против патрульных газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление, в связи с чем был задержан с применением наручников», — сообщили в полиции.

Позже неподалеку полицейские обнаружили одного из мужчин мертвым. Правоохранители установили его личность — им оказался военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть. Мужчина, которого задержали, также находится в статусе СОЧ.

В настоящее время, сообщают в полиции, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. Назначено служебное расследование относительно правомерности применения огнестрельного оружия.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Независимость суда и безопасность участников: интервью с новоизбранным членом ВСП Татьяной Спиридоновой

Новоизбранный член ВСП Татьяна Спиридонова рассказала о вопросах назначения сотрудников судебных аппаратов, безопасности в залах заседаний и презумпции добросовестности судьи.

Минцифры предлагает ограничить доступ к информации в реестрах: зачем это делают

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который предусматривает новый порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам.

Правительство запретило украинцам строить «многоэтажки» вместо огорода в частном секторе

Строительство таунхаусов теперь требует градостроительных условий, а архитекторы рискуют потерять доступ к Е-системе после двух нарушений: правительство внедрило изменения в процедуры строительства.

Депутаты инициируют повышение минимальной пенсии с 2595 грн до 7500 грн

Кабинету Министров предлагается незамедлительно внести законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год.

БП ВС: факт нахождения на содержании погибшего военнослужащего устанавливается в гражданском суде

БП ВС подтвердила, что факт нахождения на содержании погибшего военнослужащего устанавливается в порядке гражданского судопроизводства.

