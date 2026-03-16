Людмилу Семенову обрали головою Вітовського районного суду Миколаївської області

Вітовський райсуд Миколаївської області очолила суддя Людмила Семенова.

фото: Вітовський районний суд Миколаївської області

У Вітовському районному суді Миколаївської області відбулись збори суддів. На порядок денний було винесено питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомили у суді.

Шляхом таємного голосування головою Вітовського районного суду Миколаївської області обрано суддю Людмилу Семенову.

Голову місцевого суду обирають судді цього суду таємним голосуванням більшістю голосів на 3 роки (але не довше його суддівських повноважень).

