Людмилу Семенову избрали председателем Витовского районного суда Николаевской области

Витовский райсуд Николаевской области возглавила судья Людмила Семенова.

В Витовском районном суде Николаевской области состоялось собрание судей. В повестку дня был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщили в суде.

Путем тайного голосования председателем Витовского районного суда Николаевской области избрана судья Людмила Семенова.

Председателя местного суда избирают судьи этого суда тайным голосованием большинством голосов на 3 года (но не дольше его судейских полномочий).

