Людмилу Семенову избрали председателем Витовского районного суда Николаевской области

13:36, 16 марта 2026
Витовский райсуд Николаевской области возглавила судья Людмила Семенова.
В Витовском районном суде Николаевской области состоялось собрание судей. В повестку дня был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщили в суде.

Путем тайного голосования председателем Витовского районного суда Николаевской области избрана судья Людмила Семенова.

Председателя местного суда избирают судьи этого суда тайным голосованием большинством голосов на 3 года (но не дольше его судейских полномочий).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фиктивное отцовство и декларации: в СМИ появились обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

Экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ мог скрыть информацию, которая вызывает сомнения в его добропорядочности.

В Раде хотят дать три года на получение денежной помощи детям, рожденным после гибели отца

Законопроект №15049-1 гарантирует выплату независимо от того, успели ли родственники получить деньги погибшего военнослужащего.

За шаг до ликвидации: ГСА получила неудовлетворительную оценку на ХХ съезде судей Украины

Финансовый отчет и недофинансирование судов привели к предложению ликвидировать ГСА: делегаты ХХ очередного съезда судей официально оценили деятельность судебной администрации как неудовлетворительную.

Указ Президента ликвидировал рабочую группу, работавшую над новым  Уголовным кодексом

Ликвидация Комиссии по вопросам правовой реформы поставила под вопрос принятие нового Уголовного кодекса.

Независимость суда и безопасность участников: интервью с новоизбранным членом ВСП Татьяной Спиридоновой

Новоизбранный член ВСП Татьяна Спиридонова рассказала о вопросах назначения сотрудников судебных аппаратов, безопасности в залах заседаний и презумпции добросовестности судьи.

