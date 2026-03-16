Українці зможуть самостійно заборонити оформлення кредитів на своє ім’я через Дію

13:00, 16 березня 2026
Для захисту від шахраїв українці зможуть активувати самозаборону через Дію або заяву в ЦНАП.
В Україні планують запровадити механізм самозаборони на отримання кредитів, який дозволить громадянам захиститися від фінансового шахрайства. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, українці зможуть самостійно заблокувати можливість оформлення кредитів на своє ім’я. Зробити це можна буде через застосунок «Дія» або подавши заяву у ЦНАП. Після цього інформація про самозаборону потраплятиме до спеціального реєстру, який, як очікується, адмініструватиме Національний банк України.

«Минулого року був ухвалений за основу законопроєкт про бюро кредитних історій, що є частиною масштабних змін, які впроваджує Верховна Рада на ринку кредитування. Документ передбачає запуск в Україні механізму самозаборони на отримання кредитів. Усі, хто не хоче, щоб їхніми фінансовими даними скористалися сторонні особи й отримували на них кредити, зможуть заблокувати видачу кредитів шляхом натискання однієї кнопки в «Дії» або написання заяви у ЦНАП. Після цього інформація про самозаборону потрапить до реєстру, який, за нашими очікуваннями, вестиме Національний банк», - зазначила політикиня.

За її словами, після таких дій бюро кредитних історій буде розуміти, що особа не бажає сама брати кредити й не хоче, щоб на неї брали кредит.

Таким чином запровадження самозаборони допоможе боротися зі схемами кредитного шахрайства, коли зловмисники оформлюють позики на чужі персональні дані.

«Це допоможе боротися із шахраями, які сьогодні беруть кредити, а платити доводиться тій особі, на яку було оформлено позику. Зокрема ми захищаємо наших військовослужбовців та членів їхніх родин, які стають жертвами шахраїв. Наші воїни, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, часом втрачають свої телефони або зникають безвісти, а їхніми телефонами користуються шахраї, які, отримавши доступ до онлайн-банкінгу, беруть кредити», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Очікується, що після ухвалення законопроєкту 14013 в другому читанні та набуття ним чинності реалізовувати подібні шахрайські схеми стане значно складніше.

Наразі документ прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

Указ Президента ліквідував робочу групу, що розробляла новий Кримінальний кодекс

Ліквідація Комісії з питань правової реформи поставило під питання ухвалення нового Кримінального кодексу.

Незалежність суду та безпека учасників: інтерв’ю з новообраною членкинею ВРП Тетяною Спірідоновою

Новообрана членкиня ВРП Тетяна Спірідонова розповіла про питання бронювання працівників апаратів суду, безпеку в залах засідань та презумпцію добросовісності судді.

Мінцифри пропонує обмежити доступ до інформації в реєстрах: навіщо вони це роблять

Мінцифри винесло на громадське обговорення проєкт постанови, який передбачає новий порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

