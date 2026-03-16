Українці зможуть самостійно заборонити оформлення кредитів на своє ім’я через Дію

Для захисту від шахраїв українці зможуть активувати самозаборону через Дію або заяву в ЦНАП.

В Україні планують запровадити механізм самозаборони на отримання кредитів, який дозволить громадянам захиститися від фінансового шахрайства. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, українці зможуть самостійно заблокувати можливість оформлення кредитів на своє ім’я. Зробити це можна буде через застосунок «Дія» або подавши заяву у ЦНАП. Після цього інформація про самозаборону потраплятиме до спеціального реєстру, який, як очікується, адмініструватиме Національний банк України.

«Минулого року був ухвалений за основу законопроєкт про бюро кредитних історій, що є частиною масштабних змін, які впроваджує Верховна Рада на ринку кредитування. Документ передбачає запуск в Україні механізму самозаборони на отримання кредитів. Усі, хто не хоче, щоб їхніми фінансовими даними скористалися сторонні особи й отримували на них кредити, зможуть заблокувати видачу кредитів шляхом натискання однієї кнопки в «Дії» або написання заяви у ЦНАП. Після цього інформація про самозаборону потрапить до реєстру, який, за нашими очікуваннями, вестиме Національний банк», - зазначила політикиня.

За її словами, після таких дій бюро кредитних історій буде розуміти, що особа не бажає сама брати кредити й не хоче, щоб на неї брали кредит.

Таким чином запровадження самозаборони допоможе боротися зі схемами кредитного шахрайства, коли зловмисники оформлюють позики на чужі персональні дані.

«Це допоможе боротися із шахраями, які сьогодні беруть кредити, а платити доводиться тій особі, на яку було оформлено позику. Зокрема ми захищаємо наших військовослужбовців та членів їхніх родин, які стають жертвами шахраїв. Наші воїни, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, часом втрачають свої телефони або зникають безвісти, а їхніми телефонами користуються шахраї, які, отримавши доступ до онлайн-банкінгу, беруть кредити», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Очікується, що після ухвалення законопроєкту 14013 в другому читанні та набуття ним чинності реалізовувати подібні шахрайські схеми стане значно складніше.

Наразі документ прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116.

