Украинцы смогут самостоятельно запретить оформление кредитов на свое имя через Дию

Для защиты от мошенников украинцы смогут активировать самозапрет через Дию или заявление в ЦНАП.

В Украине планируют внедрить механизм самозапрета на получение кредитов, который позволит гражданам защититься от финансового мошенничества. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, украинцы смогут самостоятельно заблокировать возможность оформления кредитов на свое имя. Сделать это можно будет через приложение «Дия» или подав заявление в ЦНАП. После этого информация о самозапрете будет попадать в специальный реестр, который, как ожидается, будет администрировать Национальный банк Украины.

«В прошлом году был принят за основу законопроект о бюро кредитных историй, который является частью масштабных изменений, внедряемых Верховной Радой на рынке кредитования. Документ предусматривает запуск в Украине механизма самозапрета на получение кредитов. Все, кто не хочет, чтобы их финансовыми данными пользовались посторонние лица и получали на них кредиты, смогут заблокировать выдачу кредитов путем нажатия одной кнопки в «Дии» или написания заявления в ЦНАП. После этого информация о самозапрете попадет в реестр, который, по нашим ожиданиям, будет вести Национальный банк», — отметила политик.

По ее словам, после таких действий бюро кредитных историй будет понимать, что человек не желает сам брать кредиты и не хочет, чтобы на него брали кредит.

Таким образом внедрение самозапрета поможет бороться со схемами кредитного мошенничества, когда злоумышленники оформляют займы на чужие персональные данные.

«Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому человеку, на которого был оформлен заем. В частности мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников. Наши воины, находящиеся непосредственно на линии боевого столкновения, иногда теряют свои телефоны или пропадают без вести, а их телефонами пользуются мошенники, которые, получив доступ к онлайн-банкингу, берут кредиты», — отметила Василевская-Смаглюк.

Ожидается, что после принятия законопроекта 14013 во втором чтении и вступления его в силу реализовывать подобные мошеннические схемы станет значительно сложнее.

В настоящее время документ принят за основу с доработкой положений в соответствии с ч. 1 ст. 116.

