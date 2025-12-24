Верховный Суд объяснил, почему замена должника не всегда означает перевод долга

Договор «о замене должника» может быть субститутивным исполнением, а не классическим переводом долга.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд подтвердил правовую позицию апелляционного хозяйственного суда относительно правовой природы договора, который стороны назвали договором о замене должника.

В деле № 903/866/24 Суд пришел к выводу, что по своему содержанию и правовым последствиям такой договор не является классическим переводом долга, а квалифицируется как исполнение обязательства третьим лицом (субститутивное исполнение) в соответствии с частью первой статьи 528 Гражданского кодекса Украины.

Речь идет о ситуации, когда новая сторона взяла на себя исключительно обязанность оплатить работы, не приобретя при этом иных прав и обязанностей по основному договору подряда. В таком случае она не становится полноценным должником по всему обязательству, а имеет лишь те права, которые прямо предусмотрены договором о замене должника.

Обстоятельства дела

Истцом по делу выступила Володимирская фабрика гофротары, которое обратилось в хозяйственный суд с требованием взыскать 10 млн грн с Нововолинского литейного завода.

Основанием иска стал договор о замене должника, заключенный в рамках исполнения договора подряда на капитальное строительство, где подрядчиком выступало Эргобуд. По условиям этого договора истец уплатил подрядчику полную сумму — 10 млн грн — за выполнение строительных работ.

Впоследствии договор подряда был досрочно расторгнут. После этого истец обратился к первоначальному должнику с требованием вернуть уплаченные средства, ссылаясь на условия договора о замене должника. Однако денежные средства возвращены не были, что и стало основанием для судебного спора.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что уплата денежных средств осуществлялась при отсутствии надлежащей проектно-сметной документации, а следовательно — на собственный риск истца.

Вместо этого Северо-западный апелляционный хозяйственный суд отменил указанное решение и удовлетворил иск. Апелляционный суд пришел к выводу, что заключенный между сторонами договор не является классическим переводом долга, поскольку новый должник не приобрел всех прав и обязанностей по основному договору подряда, а взял на себя лишь функцию оплаты работ. В связи с досрочным расторжением договора подряда у ответчика возникла обязанность вернуть уплаченные средства.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд согласился с выводами апелляционной инстанции и оставил ее постановление без изменений.

Суд подчеркнул, что при квалификации сделки решающим является не ее название, а реальное содержание, намерения сторон и правовые последствия, вытекающие из условий договора. Анализ договора о замене должника показал, что:

новый должник обязался лишь уплатить денежные средства;

он не приобрел прав на результат работ, иных имущественных выгод или совокупности обязанностей по договору подряда;

следовательно, полной замены должника в обязательстве не произошло.

При таких условиях правоотношения подпадают под регулирование статьи 528 ГК Украины как исполнение обязательства третьим лицом, а не под институт перевода долга.

Отдельно Верховный Суд отклонил доводы заявителя о том, что апелляционный суд якобы осуществил толкование договора в понимании статей 213 и 637 ГК Украины. Суд отметил, что апелляционная инстанция провела общий анализ правовой природы договора, не прибегая к судебному толкованию отдельных условий сделки для сторон.

Также Верховный Суд подчеркнул, что вопросы действительности и исполнения договора подряда не входили в предмет спора, а потому доводы кассационной жалобы о недоисследовании этих обстоятельств являются нерелевантными.

Постановление Верховного Суда имеет практическое значение для разграничения: классического перевода долга, предусматривающего полную замену должника в обязательстве, и субститутивного исполнения, когда третье лицо принимает на себя лишь обязанность исполнить отдельную часть обязательства, прежде всего — оплату.

Суд подтвердил: даже если стороны формально назвали сделку договором о замене должника, это не является определяющим для ее правовой квалификации.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.