Как теперь получить разрешение на промышленное рыболовство — Кабмин переводит процедуры в онлайн

Вместо бумажных заявлений — электронная декларация, которую рыбаки будут подавать ежегодно через государственную систему

Кабмин вводит новый цифровой механизм для рыбной отрасли — электронное декларирование права на промышленное рыболовство и опытный вылов.

Соответствующим постановлением правительство открыло путь к запуску экспериментального проекта, который должен существенно упростить работу бизнеса и усилить прозрачность в сфере использования водных биоресурсов.

Согласно решению, все субъекты рыбного хозяйства, которые планируют осуществлять промышленный или опытный вылов, должны ежегодно до 1 ноября подавать электронную декларацию. Сделать это можно будет через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства.

Что меняется для бизнеса

Введение электронного декларирования означает переход от бумажных процедур к унифицированному онлайн-формату. Для предпринимателей это, прежде всего:

более простой и понятный процесс подачи документов;

меньше административных барьеров и контактов с госорганами;

прогнозируемые и одинаковые правила для всех участников рынка.

Для государства новая система открывает возможность системно собирать и анализировать данные о компаниях, работающих в сфере промышленного рыболовства, а также более эффективно контролировать использование водных биоресурсов.

В Минэкономики подчеркивают, что электронное декларирование — это часть более широкого курса на цифровизацию рыбной отрасли.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, новый подход позволяет одновременно упростить процедуры для бизнеса и повысить прозрачность промышленного рыболовства.

Ожидается, что запуск электронного декларирования будет способствовать рациональному использованию водных биоресурсов, росту бюджетных поступлений, а также развитию аквакультуры и промышленного вылова в Украине.

