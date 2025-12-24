  1. В Украине

Как теперь получить разрешение на промышленное рыболовство — Кабмин переводит процедуры в онлайн

19:12, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вместо бумажных заявлений — электронная декларация, которую рыбаки будут подавать ежегодно через государственную систему
Как теперь получить разрешение на промышленное рыболовство — Кабмин переводит процедуры в онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин вводит новый цифровой механизм для рыбной отрасли — электронное декларирование права на промышленное рыболовство и опытный вылов.

Соответствующим постановлением правительство открыло путь к запуску экспериментального проекта, который должен существенно упростить работу бизнеса и усилить прозрачность в сфере использования водных биоресурсов.

Согласно решению, все субъекты рыбного хозяйства, которые планируют осуществлять промышленный или опытный вылов, должны ежегодно до 1 ноября подавать электронную декларацию. Сделать это можно будет через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства.

Что меняется для бизнеса

Введение электронного декларирования означает переход от бумажных процедур к унифицированному онлайн-формату. Для предпринимателей это, прежде всего:

  • более простой и понятный процесс подачи документов;
  • меньше административных барьеров и контактов с госорганами;
  • прогнозируемые и одинаковые правила для всех участников рынка.

Для государства новая система открывает возможность системно собирать и анализировать данные о компаниях, работающих в сфере промышленного рыболовства, а также более эффективно контролировать использование водных биоресурсов.

В Минэкономики подчеркивают, что электронное декларирование — это часть более широкого курса на цифровизацию рыбной отрасли.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, новый подход позволяет одновременно упростить процедуры для бизнеса и повысить прозрачность промышленного рыболовства.

Ожидается, что запуск электронного декларирования будет способствовать рациональному использованию водных биоресурсов, росту бюджетных поступлений, а также развитию аквакультуры и промышленного вылова в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]