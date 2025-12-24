Як тепер отримати дозвіл на промислове рибальство — Кабмін переводить процедури в онлайн

Замість паперових заяв — електронна декларація, яку рибалки подаватимуть щороку через державну систему.

Кабмін запроваджує новий цифровий механізм для рибної галузі — електронне декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов.

Відповідною постановою уряд відкрив шлях до запуску експериментального проєкту, який має суттєво спростити роботу бізнесу та посилити прозорість у сфері використання водних біоресурсів.

Згідно з рішенням, усі суб’єкти рибного господарства, які планують здійснювати промисловий або дослідний вилов, повинні щороку до 1 листопада подавати електронну декларацію. Зробити це можна буде через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства.

Що змінюється для бізнесу

Запровадження електронного декларування означає перехід від паперових процедур до уніфікованого онлайн-формату. Для підприємців це, передусім:

простіший і зрозуміліший процес подання документів;

менше адміністративних бар’єрів і контактів з держорганами;

прогнозовані та однакові правила для всіх учасників ринку.

Для держави нова система відкриває можливість системно збирати та аналізувати дані про компанії, що працюють у сфері промислового рибальства, а також ефективніше контролювати використання водних біоресурсів.

У Мінекономіки наголошують, що електронне декларування — це частина ширшого курсу на цифровізацію рибної галузі.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, новий підхід дозволяє одночасно спростити процедури для бізнесу та підвищити прозорість промислового рибальства.

Очікується, що запуск електронного декларування сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів, зростанню бюджетних надходжень, а також розвитку аквакультури та промислового вилову в Україні.

