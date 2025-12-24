  1. В Україні

Як тепер отримати дозвіл на промислове рибальство — Кабмін переводить процедури в онлайн

19:12, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Замість паперових заяв — електронна декларація, яку рибалки подаватимуть щороку через державну систему.
Як тепер отримати дозвіл на промислове рибальство — Кабмін переводить процедури в онлайн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін запроваджує новий цифровий механізм для рибної галузі — електронне декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов.

Відповідною постановою уряд відкрив шлях до запуску експериментального проєкту, який має суттєво спростити роботу бізнесу та посилити прозорість у сфері використання водних біоресурсів.

Згідно з рішенням, усі суб’єкти рибного господарства, які планують здійснювати промисловий або дослідний вилов, повинні щороку до 1 листопада подавати електронну декларацію. Зробити це можна буде через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства.

Що змінюється для бізнесу

Запровадження електронного декларування означає перехід від паперових процедур до уніфікованого онлайн-формату. Для підприємців це, передусім:

  • простіший і зрозуміліший процес подання документів;
  • менше адміністративних бар’єрів і контактів з держорганами;
  • прогнозовані та однакові правила для всіх учасників ринку.

Для держави нова система відкриває можливість системно збирати та аналізувати дані про компанії, що працюють у сфері промислового рибальства, а також ефективніше контролювати використання водних біоресурсів.

У Мінекономіки наголошують, що електронне декларування — це частина ширшого курсу на цифровізацію рибної галузі.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, новий підхід дозволяє одночасно спростити процедури для бізнесу та підвищити прозорість промислового рибальства.

Очікується, що запуск електронного декларування сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів, зростанню бюджетних надходжень, а також розвитку аквакультури та промислового вилову в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]