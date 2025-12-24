Кабмін відсторонив очільника Держлікслужби Романа Ісаєнка

Щодо посадовця відкрили дисциплінарне провадження.

Кабінет міністрів України розпорядження № 1477-р відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обовʼязків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками і відкрив стосовно нього дисциплінарне провадження.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду.

Згідно з документом, Комісія з питань вищого корпусу державної служби має провести дисциплінарне провадження щодо Ісаєнка до 27 січня 2026 року.

Додамо, Роман Ісаєнко обіймав посаду Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з 13 березня 2019 року.

