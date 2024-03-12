Кабмін перепризначив Романа Ісаєнка головою Держлікслужби

Уряд перепризначив Ісаєнка Романа Миколайовича Головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Роман Ісаєнко (ліворуч)

У вівторок, 12 березня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Кабмін перепризначив Ісаєнка Романа Миколайовича Головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Як відомо, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 123-р 13 березня 2019 року Роман Ісаєнко був призначений на посаду Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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