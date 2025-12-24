  1. Судова практика
  2. / В Україні

Не перша заява вирішує: Верховний Суд уточнив, хто має перевагу при безоплатній приватизації землі

20:27, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перевага надається не тому, хто першим подав заяву, а тому, за чий проєкт землеустрою сформовано ділянку.
Не перша заява вирішує: Верховний Суд уточнив, хто має перевагу при безоплатній приватизації землі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З кількох претендентів на безоплатне отримання земельної ділянки першочергове право має не той, хто раніше подав заяву, а той, на підставі проєкту землеустрою якого була сформована відповідна земельна ділянка.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду, розглядаючи справу № 386/987/19.

КЦС ВС частково задовольнив касаційну скаргу відповідача, скасував рішення апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, змінивши лише його мотивувальну частину.

Ключовим у справі стало тлумачення колізії між кількома дозволами на розроблення документації із землеустрою щодо однієї й тієї самої земельної ділянки.

Обставини справи: два дозволи — одна земельна ділянка

Позивачка ще у травні 2018 року звернулася до територіального органу Держгеокадастру з клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою для безоплатного отримання у власність 2 га землі для ведення особистого селянського господарства. Спочатку їй відмовили, однак адміністративний суд визнав цю відмову протиправною, після чого дозвіл було надано.

Паралельно у березні 2019 року аналогічний дозвіл отримав інший громадянин — відповідач у справі. Обидві особи розробляли документацію щодо фактично тієї самої земельної ділянки.

Ключовим стало те, що саме за проєктом відповідача земельну ділянку було сформовано як об’єкт цивільних прав, їй присвоєно кадастровий номер та зареєстровано в Державному земельному кадастрі. У серпні 2019 року цей проєкт було затверджено, а право власності — зареєстровано.

Натомість позивачці у внесенні відомостей до кадастру відмовили через перетин із уже сформованими ділянками.

Рішення судів: від «першої заяви» до «першого сформованого об’єкта»

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, виходячи з правомірності набуття відповідачем права власності.

Апеляційний суд, навпаки, став на бік позивачки. Він вважав, що вирішальним є факт першого звернення із заявою, який нібито створює «легітимні очікування» на завершення процедури безоплатної приватизації. На цій підставі апеляція скасувала наказ Держгеокадастру та реєстрацію земельної ділянки.

Позиція Верховного Суду: право — за тим, хто сформував ділянку

Верховний Суд із таким підходом не погодився.

Суд наголосив на принциповій різниці між:

  • дозволом на розроблення проєкту землеустрою, який не є правовстановлюючим актом і не гарантує отримання землі;
  • формуванням земельної ділянки, що відбувається шляхом розроблення, погодження та затвердження проєкту землеустрою з присвоєнням кадастрового номера.

Саме момент формування земельної ділянки є вирішальним. Якщо за наявності кількох претендентів ділянка сформована на підставі проєкту однієї особи і для цього немає законних перешкод, перевага надається саме цій особі, незалежно від того, хто першим подав заяву.

Верховний Суд прямо зазначив: отримання дозволу на розроблення проєкту — це лише початкова стадія процедури, яка не створює захищених правових очікувань на набуття права власності на конкретну земельну ділянку.

Остаточний результат справи

За результатами касаційного розгляду Верховний Суд:

  • скасував постанову апеляційного суду;
  • залишив у силі рішення суду першої інстанції про відмову в позові, змінивши його мотиви;
  • стягнув із позивачки судовий збір за касаційний розгляд.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КЦС ВС земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]