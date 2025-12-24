  1. Судебная практика
Не первое заявление решает: Верховный Суд уточнил, кто имеет преимущество при безвозмездной приватизации земли

20:27, 24 декабря 2025
Преимущество предоставляется не тому, кто первым подал заявление, а тому, по проекту землеустройства которого сформирован участок.
Не первое заявление решает: Верховный Суд уточнил, кто имеет преимущество при безвозмездной приватизации земли
Из нескольких претендентов на безвозмездное получение земельного участка первоочередное право имеет не тот, кто раньше подал заявление, а тот, на основании проекта землеустройства которого был сформирован соответствующий земельный участок.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 386/987/19.

КГС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу ответчика, отменил решение апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, изменив лишь его мотивировочную часть.

Ключевым в деле стало толкование коллизии между несколькими разрешениями на разработку документации по землеустройству в отношении одного и того же земельного участка.

Обстоятельства дела: два разрешения — один земельный участок

Истец еще в мае 2018 года обратилась в территориальный орган Госгеокадастра с ходатайством о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства для безвозмездного получения в собственность 2 га земли для ведения личного крестьянского хозяйства. Сначала ей отказали, однако административный суд признал этот отказ противоправным, после чего разрешение было предоставлено.

Параллельно в марте 2019 года аналогичное разрешение получил другой гражданин — ответчик по делу. Оба лица разрабатывали документацию фактически в отношении одного и того же земельного участка.

Ключевым стало то, что именно по проекту ответчика земельный участок был сформирован как объект гражданских прав, ему был присвоен кадастровый номер и он был зарегистрирован в Государственном земельном кадастре. В августе 2019 года этот проект был утвержден, а право собственности — зарегистрировано.

В то же время истцу во внесении сведений в кадастр отказали из-за пересечения с уже сформированными участками.

Решения судов: от «первого заявления» к «первому сформированному объекту»

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из правомерности приобретения ответчиком права собственности.

Апелляционный суд, напротив, встал на сторону истца. Он считал, что решающим является факт первого обращения с заявлением, который якобы создает «легитимные ожидания» на завершение процедуры безвозмездной приватизации. На этом основании апелляция отменила приказ Госгеокадастра и регистрацию земельного участка.

Позиция Верховного Суда: право — за тем, кто сформировал участок

Верховный Суд с таким подходом не согласился.

Суд подчеркнул принципиальную разницу между:

  • разрешением на разработку проекта землеустройства, которое не является правоустанавливающим актом и не гарантирует получение земли;
  • формированием земельного участка, которое осуществляется путем разработки, согласования и утверждения проекта землеустройства с присвоением кадастрового номера.

Именно момент формирования земельного участка является решающим. Если при наличии нескольких претендентов участок сформирован на основании проекта одного лица и для этого нет законных препятствий, преимущество предоставляется именно этому лицу, независимо от того, кто первым подал заявление.

Верховный Суд прямо указал: получение разрешения на разработку проекта — это лишь начальная стадия процедуры, которая не создает защищенных правовых ожиданий на приобретение права собственности на конкретный земельный участок.

Окончательный результат дела

По результатам кассационного рассмотрения Верховный Суд:

  • отменил постановление апелляционного суда;
  • оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в иске, изменив его мотивы;
  • взыскал с истца судебный сбор за кассационное рассмотрение.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

