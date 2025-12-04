  1. Судова практика
Верховний Суд підтвердив: банк може розірвати відносини з клієнтом у разі встановлення неприйнятно високого ризику

18:20, 4 грудня 2025
Верховний Суд підтвердив право банку розривати ділові відносини та закривати рахунок клієнта у разі встановлення неприйнятно високого ризику.
Банк має право відмовитися від підтримання ділових відносин з клієнтом у разі встановлення неприйнятно високого ризику, що ґрунтується на виявленні підозрілої фінансової діяльності, невідповідності заявлених джерел походження коштів фактичним операціям та перевищенні планового обсягу операцій за умови документального обґрунтування підозр і рішення відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг.

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 у справі за позовом ОСОБА_1 до АТ «Райффайзен Банк» про захист прав споживачів.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалася на те, що банк відмовився у підтриманні ділових відносин з нею з 12 грудня 2024 року у зв’язку із встановленням неприйнятно високого рівня ризику та закрив її рахунок. Банк посилався на абз. 3 ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Вважає, що дії АТ «Райффайзен Банк» з блокування банківської платіжної картки є неправомірними, а відмова від підтримання ділових відносин є протиправною, оскільки банк не надав доказів, які б свідчили про вчинення нею підозрілої фінансової (фінансових) операції, не вказав на ненадання нею інформації для перевірки здійснення фінансових операцій, а тому відсутні як фактичні, так і правові підстави для обмеження банківського обслуговування, відмови від підтримання ділових відносин.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову, керуючись тим, що встановлені у справі обставини свідчать про те, що характер операцій по рахунку позивача не відповідає джерелам надходження коштів, заявлених позивачем при встановленні ділових відносин з банком.

Рішення Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, констатувавши, що в силу вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, банк наділений правом в односторонньому порядку відмовитися від ділових відносин з клієнтами з неприйнятно високим ризиком, в тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим (ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

У цій справі встановлено, що за результатами проведеного АТ «Райффайзен Банк» аналізу фінансових операцій, інформації про клієнта — фізичну особу — ОСОБА_1, банк виявив, що проведені у період з 02 вересня до 09 грудня 2024 року операції є сумнівними, зокрема, на її рахунок надходили платежі переважно як зарахування від різних фізичних осіб без ідентифікації платників через платіжні системи та сервіси, які в подальшому переважно переховувано через платіжні системи на інші картки використано як розрахунки через онлайн-сервіси, знято готівкою тощо, наявне перевищення фактичних надходжень над доходом / максимальною сумою планових операцій, заявлених клієнтом, виявлена невідповідність джерел походження коштів. За результатами вказаних обставин складено обґрунтований висновок щодо сформованої підозри від 12 грудня 2024 року.

Постанова Верховного Суду від 8 жовтня 2025 року у справі № 759/1627/25 (провадження № 61-9422св25).

