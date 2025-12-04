Верховный Суд подтвердил: банк может разорвать отношения с клиентом в случае установления неприемлемо высокого риска

Верховный Суд подтвердил право банка разрывать деловые отношения и закрывать счет клиента в случае установления неприемлемого риска.

Банк имеет право отказаться от поддержания деловых отношений с клиентом в случае установления неприемлемо высокого риска, который основан на выявлении подозрительной финансовой деятельности, несоответствии заявленных источников происхождения средств фактическим операциям и превышении планового объёма операций при условии документального обоснования подозрений и принятия решения в соответствии с законодательством о финансовом мониторинге.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства кассационную жалобу ОСОБА_1 по делу по иску ОСОБА_1 к АО «Райффайзен Банк» о защите прав потребителей.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что банк отказался поддерживать деловые отношения с ней с 12 декабря 2024 года в связи с установлением неприемлемо высокого уровня риска и закрыл её счет. Банк ссылался на абз. 3 ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Истец считала, что действия АО «Райффайзен Банк» по блокированию платёжной карты являются неправомерными, а отказ от поддержания деловых отношений — противоправным, поскольку банк не предоставил доказательств совершения ею подозрительной финансовой операции (операций), не указал на непредоставление информации для проверки финансовых операций, а значит, отсутствуют фактические и правовые основания для ограничения банковского обслуживания.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, указав, что установленные обстоятельства свидетельствуют: характер операций по счету истца не соответствует заявленным при установлении деловых отношений источникам поступления средств.

Решение Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, констатировав, что в силу требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, банк наделён правом в одностороннем порядке отказаться от деловых отношений с клиентами с неприемлемо высоким риском, в том числе путём разрыва деловых отношений и закрытия счёта.

Субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми (или риск финансовой операции без установления деловых отношений) является высоким (ч. 1 ст. 12 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).

В данном деле установлено, что в результате проведённого АО «Райффайзен Банк» анализа финансовых операций и информации о клиенте — физическом лице — ОСОБА_1, банк выявил, что операции, проведённые в период с 02 сентября по 09 декабря 2024 года, являются сомнительными. В частности, на её счет поступали платежи преимущественно от разных физических лиц без идентификации плательщиков через платёжные системы и сервисы, которые в дальнейшем в основном переводились на другие карты, использовались для онлайн-расчётов или снимались наличными. Также выявлено превышение фактических поступлений над доходом / максимальной суммой плановых операций, заявленных клиентом, и несоответствие источников происхождения средств.

По результатам этих обстоятельств был составлен обоснованный вывод о сформированной подозрительности от 12 декабря 2024 года.

Постановление Верховного Суда от 8 октября 2025 года по делу № 759/1627/25 (производство № 61-9422св25).

