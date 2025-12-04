Трудові договори з нефіксованим робочим часом: коли потрібна письмова форма

Роз’яснення для роботодавців та працівників у період воєнного стану.

Укладання письмового трудового договору з працівником, який працює за нефіксованим робочим часом, є обов’язковим. Це передбачено пунктом 62 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю України (КЗпП), повідомляє Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Водночас, відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», під час дії воєнного стану роботодавець і працівник можуть за згодою визначати форму трудового договору. Це дає можливість сторонам гнучко оформлювати трудові відносини, зберігаючи їхню юридичну силу навіть без письмового оформлення у стандартній формі.

