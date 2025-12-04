Трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем: когда требуется письменная форма

Разъяснения для работодателей и работников в период военного положения.

Заключение письменного трудового договора с работником, работающим по нефиксированному рабочему времени, является обязательным. Это предусмотрено пунктом 62 части первой статьи 24 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), сообщает Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

В то же время, в соответствии с частью первой статьи 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», во время действия военного положения работодатель и работник могут по соглашению определять форму трудового договора. Это дает возможность сторонам гибко оформлять трудовые отношения, сохраняя их юридическую силу даже без письменного оформления в стандартной форме.

