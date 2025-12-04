  1. Відео
У Слупську після принижень вчителя українських учнів побили після уроків

22:18, 4 грудня 2025
Поліція розслідує напад, батьки скаржаться на бездіяльність школи.
Фото: Visit Ukraine
У польському місті Слупськ українські учні школи будівельної справи стали жертвами побиття після уроків, що, за словами батьків, стало наслідком систематичних образ і принижень з боку одного з викладачів. Про це повідомляє Onet.

За даними видання, один із постраждалих отримав струс мозку, а інший – зламану ключицю. Викладач, за словами захисника, неодноразово ображав дітей у Telegram-каналі та під час уроків, називаючи їх «покидьками» і погрожуючи, що через національність вони не складуть іспити. «Коли ви складатимете іспит наступного разу, ви точно провалите його. Бо я доведу вам, хто такий поляк», – цитує адвокат слова педагога.

Батьки повідомили, що під час уроків польський учень вмикав на телефоні звуки бомб і ракет, при цьому звертаючись до українців: «Час ховатися». Шкільний вчитель ніяк не відреагував на такі дії та сам часто висловлював зневагу до українців. За словами батьків, деякі польські учні підтримували його позицію – один навіть висловив повагу за антиукраїнські висловлювання.

Ситуація загострилася, коли після уроків група українських підлітків стала об’єктом нападу старшокласників. За словами свідків, двоє повнолітніх учнів школи сильно побили 16-річного українця, перший утримував його, другий завдавав ударів. Інший українець отримав удар по потилиці. Один постраждалий був у крові з розбитим носом, у іншого діагностували струс мозку та зламану ключицю.

Одна з матерів намагалася одразу звернутися до поліції, проте спершу заяву не прийняли через відсутність дільничного. Наступного дня їй вдалося подати офіційне повідомлення. Речник поліції Слупська Якуб Багінський підтвердив, що правоохоронці розпочали розслідування, вилучили записи камер відеоспостереження та провели допити.

