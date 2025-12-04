В Слупске после унижений учителя украинских учеников избили после уроков

Полиция расследует нападение, родители жалуются на бездействие школы.

В польском городе Слупск украинские ученики школы строительного дела стали жертвами избиения после уроков, что, по словам родителей, стало следствием систематических оскорблений и унижений со стороны одного из преподавателей. Об этом сообщает Onet.

По данным издания, один из пострадавших получил сотрясение мозга, а другой – сломанную ключицу. Преподаватель, по словам защитника, неоднократно оскорблял детей в Telegram-канале и во время уроков, называя их «покидьками» и угрожая, что из-за национальности они не сдадут экзамены. «Когда вы будете сдавать экзамен в следующий раз, вы точно провалите его. Потому что я докажу вам, кто такой поляк», – цитирует адвокат слова педагога.

Родители сообщили, что во время уроков польский ученик включал на телефоне звуки бомб и ракет, при этом обращаясь к украинцам: «Время прятаться». Школьный учитель никак не отреагировал на такие действия и сам часто выражал пренебрежение к украинцам. По словам родителей, некоторые польские ученики поддерживали его позицию – один даже выразил уважение за антиукраинские высказывания.

Ситуация обострилась, когда после уроков группа украинских подростков стала объектом нападения старшеклассников. По словам свидетелей, двое совершеннолетних учеников школы сильно избили 16-летнего украинца, первый удерживал его, второй наносил удары. Другой украинец получил удар по затылку. Один пострадавший был в крови с разбитым носом, у другого диагностировали сотрясение мозга и сломанную ключицу.

Одна из матерей пыталась сразу обратиться в полицию, однако сначала заявление не приняли из-за отсутствия участкового. На следующий день ей удалось подать официальное заявление. Представитель полиции Слупска Якуб Багинский подтвердил, что правоохранители начали расследование, изъяли записи камер видеонаблюдения и провели допросы.

