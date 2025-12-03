Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорожньо-транспортна пригода, що мала місце на перехресті двох вулиць у місті Києві, послужила підставою для відкриття адміністративного провадження за фактом можливого порушення Правил дорожнього руху. Водій автомобіля «Нісан», який був студентом, опинився в полі зору судів першої та апеляційної інстанцій – у зв’язку із зіткненням з автомобілем «Фольксваген». Справа стосувалася оцінки доказів, дотримання процесуальних вимог та кваліфікації ДТП за нормами КУпАП.

Аналіз, що вивів за межі вини

Шевченківський районний суд Києва ухвалив постанову у справі № 761/8421/25 про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в лютому 2025 року на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Терещинської. У центрі уваги опинився студент, водій «Нісана», якому інкримінували порушення пункту 10.4 Правил дорожнього руху. Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, під час здійснення маневру повороту ліворуч він не надав перевагу автомобілю «Фольксваген», що рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок цього відбулося зіткнення – обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Позиція водія «Нісана» та його адвоката ґрунтувалася на твердженнях про відсутність об’єктивної можливості виявити автомобіль «Фольксваген»: він, за їхніми доводами, рухався зі значною швидкістю та здійснив різке перестроювання зі смуги у смугу безпосередньо перед моментом зіткнення. Сторона захисту зазначила, що перед початком маневру «Нісан» зупинився у крайній лівій смузі, пропустив зустрічний транспорт і лише після того, як переконався у безпечності руху, розпочав свій поворот. За твердженням адвоката, протокол не відображав об’єктивної дорожньої ситуації, а сама ДТП виникла через неправомірну поведінку водія «Фольксвагена».

Суд першої інстанції здійснив перевірку наданих доказів: відеозаписів із місця події, схем ДТП, циклограм роботи світлофорів, письмових пояснень водіїв, відповідей на адвокатські запити та висновку експерта. У результаті такого аналізу було зроблено висновок про те, що водій «Нісана» діяв відповідно до вимог ПДР. Він, на думку суду, зайняв крайнє положення на проїзній частині, зупинився перед виконанням маневру та надав перевагу зустрічним транспортним засобам. Суд також зазначив, що водій «Фольксвагена» перед в’їздом на перехрестя рухався із суттєво більшою швидкістю, різко перестроївся у крайню праву смугу, що створило раптову та непередбачувану перешкоду для водія «Нісана».

Додатково суд звернув увагу на поведінку інших транспортних засобів, зафіксованих на відео, які дотримувалися більш помірного темпу руху, що підсилювало аргумент щодо нетипової, ризикованої динаміки автомобіля «Фольксваген». Оцінюючи просторове розташування автомашин на перехресті, суд констатував: студент завершував маневр, коли перешкода з’явилася у полі руху раптово, створивши небезпечну ситуацію. Обставини дозволили суду дійти висновку про неможливість відповідальності за результатами ДТП. Провадження було закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення, що фактично вказувало на правомірність дій водія «Нісана» у складній та динамічній дорожній ситуації.

Коли перегляд змінює реальність

Перегляд цієї справи у провадженні №33/824/3672/2025, проведений Київським апеляційним судом у вересняі2025 року, став важливим прикладом того, як різна оцінка одних і тих самих доказів може змінити юридичну кваліфікацію дій учасників дорожньо-транспортної пригоди. На початку розгляду було вирішено питання процесуального характеру – поновлення строку апеляційного оскарження. Це викликано тим, що водій «Фольксвагена» не був належним чином повідомлений про розгляд справи у суді першої інстанції. Даний факт послужив ключовою підставою для поновлення строку, оскільки таке право є складовою конституційної гарантії на судовий захист.

Перейшовши до аналізу суті рішення, апеляційна інстанція дійшла до іншого висновку: водій «Нісана» перед поворотом ліворуч не зупинився повністю, а продовжував рух, а цей факт уже свідчить про порушення прямої норми пункту 10.4 ПДР. Було встановлено, що один із наданих відеозаписів не містив моменту зіткнення, а тому не міг служити достовірним джерелом оцінки розвитку подій. Апеляційний суд також звернув увагу на ще один суттєвий момент: висновок експерта обмежується аналізом швидкості «Фольксвагена» та не дозволяє робити висновки щодо правильності поведінки водія «Нісана», якому інкримінували саме порушення правил маневрування.

Колегія суддів апеляційної інстанції зазначила, що перевищення швидкості автомобілем «Фольксваген» не звільняє водія «Нісана» від обов’язку надавати перевагу транспортним засобам, які рухаються у зустрічному напрямку. Виходячи з формального тлумачення пункту 10.4 Правил дорожнього руху, було зроблено висновок про наявність у його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП. Проте застосування відповідальності стало неможливим у зв’язку зі спливом строків накладення адміністративного стягнення, визначених статтею 38 КУпАП.

Додатково було детально проаналізувано причинно-наслідковий зв’язок між діями водія «Нісана» та наслідками ДТП. Як з’ясувалося, зміна смуги руху водієм «Фольксвагена» не усуває обов’язку водія «Нісана» переконатися у повній безпечності повороту. При цьому апеляційний суд визнав: поведінка обох водіїв мала певні недоліки, проте юридично значимим у контексті адміністративної відповідальності є саме первинне порушення правила надання переваги. Незважаючи на це порушення, суд уже не мав можливості накладати стягнення через закінчення тримісячного строку. Він ухвалив рішення про закриття провадження на підставі пункту 7 статті 247 КУпАП. Така підстава, на відміну від висновку суду першої інстанції, не реабілітує водія, але й не встановлює юридичного осуду у формі накладення санкції.

Автор: Валентин Коваль

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.