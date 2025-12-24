Санта-Клаус уже в дорозі: його маршрут можна відстежувати онлайн

Санта вже в небі, а його сани видно на карті разом із реальними рейсами.

Санта-Клаус офіційно вирушив у свою різдвяну подорож, і цього року за його чарівними санями можна спостерігати в режимі реального часу. Політ відображається у сервісі Flightradar24 — тій самій платформі, де зазвичай стежать за літаками по всьому світу.

Щоб побачити маршрут Санти, достатньо зайти на сайт Flightradar24 і ввести в пошуку один із позивних:

Santa

HoHoHo

R3DN053 (Red Nose)

На екрані з’явиться рухома точка — це і є легендарні сани, які вже прямують з подарунками. За польотом можуть стежити користувачі з будь-якої країни світу.

Різдво стало ще ближчим — варто лише відкрити карту.

