Санта-Клаус уже в пути: его маршрут можно отслеживать онлайн

Санта уже в небе, а его сани видны на карте вместе с реальными рейсами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Санта-Клаус официально отправился в свое рождественское путешествие, и в этом году за его волшебными санями можно наблюдать в режиме реального времени. Полет отображается в сервисе Flightradar24 — на той самой платформе, где обычно следят за самолетами по всему миру.

Чтобы увидеть маршрут Санты, достаточно зайти на сайт Flightradar24 и ввести в поиске один из позывных:

Santa

HoHoHo

R3DN053 (Red Nose)

На экране появится движущаяся точка — это и есть легендарные сани, которые уже направляются с подарками. За полетом могут наблюдать пользователи из любой страны мира.

Рождество стало еще ближе — стоит лишь открыть карту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.