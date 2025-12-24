  1. В Украине

Санта-Клаус уже в пути: его маршрут можно отслеживать онлайн

08:05, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Санта уже в небе, а его сани видны на карте вместе с реальными рейсами.
Санта-Клаус уже в пути: его маршрут можно отслеживать онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Санта-Клаус официально отправился в свое рождественское путешествие, и в этом году за его волшебными санями можно наблюдать в режиме реального времени. Полет отображается в сервисе Flightradar24 — на той самой платформе, где обычно следят за самолетами по всему миру.

Чтобы увидеть маршрут Санты, достаточно зайти на сайт Flightradar24 и ввести в поиске один из позывных:

  • Santa
  • HoHoHo
  • R3DN053 (Red Nose)

На экране появится движущаяся точка — это и есть легендарные сани, которые уже направляются с подарками. За полетом могут наблюдать пользователи из любой страны мира.

Рождество стало еще ближе — стоит лишь открыть карту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Новый год Рождество

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]