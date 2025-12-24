Санта-Клаус уже в пути: его маршрут можно отслеживать онлайн
Санта-Клаус официально отправился в свое рождественское путешествие, и в этом году за его волшебными санями можно наблюдать в режиме реального времени. Полет отображается в сервисе Flightradar24 — на той самой платформе, где обычно следят за самолетами по всему миру.
Чтобы увидеть маршрут Санты, достаточно зайти на сайт Flightradar24 и ввести в поиске один из позывных:
- Santa
- HoHoHo
- R3DN053 (Red Nose)
На экране появится движущаяся точка — это и есть легендарные сани, которые уже направляются с подарками. За полетом могут наблюдать пользователи из любой страны мира.
Рождество стало еще ближе — стоит лишь открыть карту.
