Мирну угоду щодо завершення війни можуть винести на всеукраїнський референдум — Зеленський

Ратифікація можливого документа про закінчення війни може відбутися шляхом загальнонаціонального референдуму, якщо угода передбачатиме особливе вирішення територіального питання, зокрема через створення потенційної вільної економічної зони на Донбасі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

Додамо, що Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

Коментуючи 14-й пункт проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою, який стосується територіального врегулювання, Глава держави пояснив, що одна з пропозицій передбачає вихід російських військ із частини українських регіонів та одночасний вихід України з Донбасу з подальшим створенням там «вільної економічної зони».

«Пропозиція виглядала так, що вони виходять з цих територій (з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей - ред.), і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено «вільну економічну зону». Якщо ми дійдемо до питання потенційної вільної економічної зони на Донбасі, то пояснюємо, що згідно з українським законодавством не можемо цього зробити навіть потенційно. Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про особливий формат, а отже - особливе рішення, а отже - референдум», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що лише референдум може визначити, чи готове суспільство прийняти такий сценарій завершення війни.

«Згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така — або це, або війна», — пояснив він.

За словами Глави держави, на референдум має бути винесений весь документ про мир, а не окремі його положення.

«Люди можуть висловитись щодо всього документу — сказати: так або ні», — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що підготовка до загальнонаціонального волевиявлення потребує щонайменше 60 днів та можлива лише за умови повного припинення вогню.

«І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми його не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний. Нелегітимний референдум — це розкол держави всередині», — сказав Зеленський.

Президент визнав, що проведення референдуму в умовах війни є складним викликом, зокрема через неможливість участі в голосуванні громадян на тимчасово окупованих територіях, а також через безпекові ризики.

Водночас Президент окреслив альтернативний сценарій: якщо територіальне питання буде вирішене за принципом «стоїмо там, де стоїмо», який пропонує Україна, і лінія фронту в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях буде де-факто визнана та контролюватиметься міжнародними силами, тоді мирну угоду, за його словами, можна буде ратифікувати у Верховній Раді.

«На мій погляд, що у варіанті А — «стоїмо там, де стоїмо» — я не вважаю, що нам потрібен референдум. Бо якщо ми «стоїмо там, де стоїмо» — ми можемо закінчити війну на основі цієї угоди і дотиснути питання з Запорізькою атомною станцією. Якщо ж щось інше, то одного підпису точно не достатньо», — підсумував Зеленський.

