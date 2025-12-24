Мирное соглашение о завершении войны могут вынести на всеукраинский референдум — Зеленский

Такой сценарий возможен в случае особого решения по территориям и при условии прекращения огня.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ратификация возможного документа об окончании войны может состояться путем общенационального референдума, если соглашение будет предусматривать особое решение территориального вопроса, в частности через создание потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

Добавим, что Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

Комментируя 14-й пункт проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой, который касается территориального урегулирования, Глава государства пояснил, что одно из предложений предусматривает выход российских войск из части украинских регионов и одновременный выход Украины из Донбасса с последующим созданием там «свободной экономической зоны».

«Предложение выглядело так, что они выходят с этих территорий (из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей — ред.), и хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, где будет создана «свободная экономическая зона». Если мы дойдем до вопроса потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе, то объясняем, что согласно украинскому законодательству не можем этого сделать даже потенциально. То есть если об этом идет речь, то идет речь об особом формате, а значит — об особом решении, а значит — о референдуме», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что только референдум может определить, готово ли общество принять такой сценарий завершения войны.

«Согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое — или это, или война», — пояснил он.

По словам Главы государства, на референдум должен быть вынесен весь документ о мире, а не отдельные его положения.

«Люди могут высказаться по всему документу — сказать: да или нет», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что подготовка к общенациональному волеизъявлению требует как минимум 60 дней и возможна только при условии полного прекращения огня.

«И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы его не проведем. То есть референдум не будет легитимным. Нелегитимный референдум — это раскол государства внутри», — сказал Зеленский.

Президент признал, что проведение референдума в условиях войны является сложным вызовом, в частности из-за невозможности участия в голосовании граждан на временно оккупированных территориях, а также из-за рисков безопасности.

В то же время Президент очертил альтернативный сценарий: если территориальный вопрос будет решен по принципу «стоим там, где стоим», который предлагает Украина, и линия фронта в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях будет де-факто признана и контролироваться международными силами, тогда мирное соглашение, по его словам, можно будет ратифицировать в Верховной Раде.

«На мой взгляд, что в варианте А — «стоим там, где стоим» — я не считаю, что нам нужен референдум. Потому что если мы «стоим там, где стоим» — мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно недостаточно», — подытожил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.