Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану

Президент розкрив деталі чорновика мирного плану з 20 пунктів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський вперше розповів, що ж міститься у мирному плані з 20 пунктів. Про це він сказав у розмові з журналістами, пише ТСН.

За словами Зеленського, йдеться про попередній драфт базового політичного документа щодо завершення війни, який обговорюється між Україною, США, європейськими партнерами та Росією. Президент зазначив, що найближчим часом очікується реакція російської сторони після контактів з американською стороною, і саме це дозволить зрозуміти подальші кроки та можливі часові рамки ухвалення рішень. Він також наголосив на готовності України до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для обговорення найбільш чутливих питань, зокрема територіальних.

Зеленський пояснив, що 20 пунктів є рамковими і можуть містити посилання на інші документи чи угоди, які з’являться на основі досягнутих домовленостей.

Перший пункт передбачає повторне підтвердження суверенітету України.

Другий — укладення повної та беззаперечної угоди про ненапад між Росією та Україною із запровадженням механізму довгострокового моніторингу лінії зіткнення.

Третій пункт стосується надання Україні міцних гарантій безпеки.

Четвертий — збереження чисельності Збройних Сил України на рівні 800 тисяч військовослужбовців у мирний час.

П’ятий пункт передбачає гарантії безпеки для України з боку США, НАТО та європейських держав, які за своїм змістом мають відповідати статті 5 Північноатлантичного договору.

Шостий пункт передбачає законодавче закріплення Росією політики ненападу щодо України та Європи, включно з ратифікацією відповідних документів у Державній думі.

Сьомий — членство України в Європейському Союзі у визначені терміни.

Восьмий пункт стосується масштабного пакета глобального розвитку України, який буде закріплений в окремій інвестиційній угоді.

Дев’ятий — створення кількох фондів для відновлення економіки, реконструкції зруйнованих регіонів та вирішення гуманітарних питань із залученням до 800 млрд доларів.

Десятий пункт передбачає укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та США.

Одинадцятий — підтвердження без’ядерного статусу України відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Дванадцятий пункт стосується Запорізької атомної електростанції, щодо якої сторони поки не досягли компромісу.

Тринадцятий пункт передбачає впровадження освітніх програм, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження.

Чотирнадцятий, найскладніший пункт, стосується територій.

П’ятнадцятий пункт передбачає зобов’язання сторін не змінювати майбутні територіальні домовленості силовим шляхом.

Шістнадцятий — гарантії свободи судноплавства Дніпром і Чорним морем, укладення окремих морських угод та демілітаризацію Кінбурнської коси.

Сімнадцятий пункт передбачає створення гуманітарного комітету, зокрема для обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх», повернення цивільних заручників і дітей, а також допомоги жертвам війни.

Вісімнадцятий — проведення виборів в Україні у найкоротші строки після підписання угоди.

Дев’ятнадцятий — юридичну обов’язковість угоди та створення механізму контролю за її виконанням із застосуванням санкцій у разі порушень.

Двадцятий пункт передбачає негайне повне припинення вогню після погодження угоди всіма сторонами.

Після цього документ має бути винесений на ратифікацію Верховною Радою та/або на всеукраїнський референдум. Гарантії безпеки набудуть чинності лише після повного схвалення угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.