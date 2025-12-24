Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана

Президент раскрыл детали черновика мирного плана из 20 пунктов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский впервые рассказал, что именно содержится в мирном плане из 20 пунктов. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, пишет ТСН.

По словам Зеленского, речь идет о предварительном драфте базового политического документа по завершению войны, который обсуждается между Украиной, США, европейскими партнерами и Россией. Президент отметил, что в ближайшее время ожидается реакция российской стороны после контактов с американской стороной, и именно это позволит понять дальнейшие шаги и возможные временные рамки принятия решений. Он также подчеркнул готовность Украины к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для обсуждения наиболее чувствительных вопросов, в частности территориальных.

Зеленский пояснил, что 20 пунктов носят рамочный характер и могут содержать ссылки на другие документы или соглашения, которые появятся на основе достигнутых договоренностей.

Первый пункт предусматривает повторное подтверждение суверенитета Украины.

Второй — заключение полного и безоговорочного соглашения о ненападении между Россией и Украиной с внедрением механизма долгосрочного мониторинга линии соприкосновения.

Третий пункт касается предоставления Украине прочных гарантий безопасности.

Четвертый — сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч военнослужащих в мирное время.

Пятый пункт предусматривает гарантии безопасности для Украины со стороны США, НАТО и европейских государств, которые по своему содержанию должны соответствовать статье 5 Североатлантического договора.

Шестой пункт предусматривает законодательное закрепление Россией политики ненападения в отношении Украины и Европы, включая ратификацию соответствующих документов в Государственной думе.

Седьмой — членство Украины в Европейском союзе в определенные сроки.

Восьмой пункт касается масштабного пакета глобального развития Украины, который будет закреплен в отдельном инвестиционном соглашении.

Девятый — создание нескольких фондов для восстановления экономики, реконструкции разрушенных регионов и решения гуманитарных вопросов с привлечением до 800 млрд долларов.

Десятый пункт предусматривает заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и США.

Одиннадцатый — подтверждение безъядерного статуса Украины в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Двенадцатый пункт касается Запорожской атомной электростанции, по которой стороны пока не достигли компромисса.

Тринадцатый пункт предусматривает внедрение образовательных программ, способствующих взаимопониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.

Четырнадцатый, самый сложный пункт, касается территорий.

Пятнадцатый пункт предусматривает обязательства сторон не изменять будущие территориальные договоренности силовым путем.

Шестнадцатый — гарантии свободы судоходства по Днепру и Черному морю, заключение отдельных морских соглашений и демилитаризацию Кинбурнской косы.

Семнадцатый пункт предусматривает создание гуманитарного комитета, в частности для обмена военнопленными по формуле «всех на всех», возвращения гражданских заложников и детей, а также оказания помощи жертвам войны.

Восемнадцатый — проведение выборов в Украине в кратчайшие сроки после подписания соглашения.

Девятнадцатый — юридическую обязательность соглашения и создание механизма контроля за его выполнением с применением санкций в случае нарушений.

Двадцатый пункт предусматривает немедленное полное прекращение огня после согласования соглашения всеми сторонами.

После этого документ должен быть вынесен на ратификацию Верховной Радой и/или на всеукраинский референдум. Гарантии безопасности вступят в силу только после полного одобрения соглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.