У Києві скасували завищені ціни на паркування після втручання АМКУ

Завищені тарифи на паркування діяли через «обов’язковий платіж», який уже скасовано.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Антимонопольний комітет повідомив, що комунальне підприємство Київтранспарксервіс повністю виконало вимоги після справи про завищення вартості послуг на паркувальних майданчиках у столиці.

Йдеться про рішення, яким АМКУ визнав, що підприємство, маючи монопольне становище, встановило економічно необґрунтовану ціну за право експлуатації та утримання спеціально обладнаних паркувальних майданчиків у Києві.

У вартість послуг було включено додатковий «обов’язковий платіж», який і став підставою для порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

23 грудня 2025 року Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольний комітет України розглянула, чи виконало підприємство покладені на нього зобов’язання, та дійшла висновку, що рішення виконано в повному обсязі.

Правомірність рішення АМКУ підтвердив Північний апеляційний господарський суд; до Верховного Суду воно не оскаржувалося.

У межах виконання зобов’язань КП «Київтранспарксервіс»:

визнало таким, що втратив чинність, наказ про введення в дію вартості відповідних послуг;

сплатило штраф у розмірі 3 300 000 грн;

повідомило, що новий наказ щодо вартості послуг не видавався;

припинило укладення нових договорів на експлуатацію паркувальних майданчиків;

скасувало наказ про внесення змін до Положення щодо реалізації прав на експлуатацію паркування (нове положення не затверджувалося);

направило 56 суб’єктам господарювання додаткові угоди до 124 чинних договорів із метою зменшення вартості послуг.

За результатами цієї роботи:

з 6 суб’єктами укладено 10 додаткових угод, що зменшило вартість експлуатації машино-місць на 124 410 грн на місяць або 1 492 920 грн на рік;

3 суб’єкти відмовилися змінювати вартість за 8 договорами;

від решти контрагентів відповіді не надійшли.

За підсумками розгляду Тимчасова адміністративна колегія АМКУ вирішила вважати зобов’язання виконаним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.