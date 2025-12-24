  1. В Україні

У Києві скасували завищені ціни на паркування після втручання АМКУ

09:18, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Завищені тарифи на паркування діяли через «обов’язковий платіж», який уже скасовано.
У Києві скасували завищені ціни на паркування після втручання АМКУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Антимонопольний комітет повідомив, що комунальне підприємство Київтранспарксервіс повністю виконало вимоги після справи про завищення вартості послуг на паркувальних майданчиках у столиці.

Йдеться про рішення, яким АМКУ визнав, що підприємство, маючи монопольне становище, встановило економічно необґрунтовану ціну за право експлуатації та утримання спеціально обладнаних паркувальних майданчиків у Києві.

У вартість послуг було включено додатковий «обов’язковий платіж», який і став підставою для порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

23 грудня 2025 року Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольний комітет України розглянула, чи виконало підприємство покладені на нього зобов’язання, та дійшла висновку, що рішення виконано в повному обсязі.

Правомірність рішення АМКУ підтвердив Північний апеляційний господарський суд; до Верховного Суду воно не оскаржувалося.

У межах виконання зобов’язань КП «Київтранспарксервіс»:

  • визнало таким, що втратив чинність, наказ про введення в дію вартості відповідних послуг;
  • сплатило штраф у розмірі 3 300 000 грн;
  • повідомило, що новий наказ щодо вартості послуг не видавався;
  • припинило укладення нових договорів на експлуатацію паркувальних майданчиків;
  • скасувало наказ про внесення змін до Положення щодо реалізації прав на експлуатацію паркування (нове положення не затверджувалося);
  • направило 56 суб’єктам господарювання додаткові угоди до 124 чинних договорів із метою зменшення вартості послуг.

За результатами цієї роботи:

  • з 6 суб’єктами укладено 10 додаткових угод, що зменшило вартість експлуатації машино-місць на 124 410 грн на місяць або 1 492 920 грн на рік;
  • 3 суб’єкти відмовилися змінювати вартість за 8 договорами;
  • від решти контрагентів відповіді не надійшли.

За підсумками розгляду Тимчасова адміністративна колегія АМКУ вирішила вважати зобов’язання виконаним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ АМКУ парковка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Між судом і трагедією: апеляція матері загиблого змусила командування нараховувати йому зарплату місяцями

Юридичний спротив, пов'язаний із встановленням факту смерті воїна, перетворився на фінансовий тягар для армії.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]