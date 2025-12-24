  1. В Украине

В Киеве отменили завышенные цены на парковку после вмешательства АМКУ

09:18, 24 декабря 2025
Завышенные тарифы на парковку действовали из-за «обязательного платежа», который уже отменен.
Антимонопольный комитет сообщил, что коммунальное предприятие Киевтранспарксервис полностью выполнило требования после дела о завышении стоимости услуг на парковочных площадках в столице.

Речь идет о решении, которым АМКУ признал, что предприятие, занимая монопольное положение, установило экономически необоснованную цену за право эксплуатации и содержания специально оборудованных парковочных площадок в Киеве.

В стоимость услуг был включен дополнительный «обязательный платеж», который и стал основанием для нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

23 декабря 2025 года Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины рассмотрела, выполнило ли предприятие возложенные на него обязательства, и пришла к выводу, что решение выполнено в полном объеме.

Правомерность решения АМКУ подтвердил Северный апелляционный хозяйственный суд; в Верховный Суд оно не обжаловалось.

В рамках выполнения обязательств КП «Киевтранспарксервис»:

  • признало утратившим силу приказ о введении в действие стоимости соответствующих услуг;
  • уплатило штраф в размере 3 300 000 грн;
  • сообщило, что новый приказ относительно стоимости услуг не издавался;
  • прекратило заключение новых договоров на эксплуатацию парковочных площадок;
  • отменило приказ о внесении изменений в Положение о порядке реализации прав на эксплуатацию парковок (новое положение не утверждалось);
  • направило 56 субъектам хозяйствования дополнительные соглашения к 124 действующим договорам с целью уменьшения стоимости услуг.

По результатам этой работы:

  • с 6 субъектами заключено 10 дополнительных соглашений, что позволило снизить стоимость эксплуатации машино-мест на 124 410 грн в месяц или 1 492 920 грн в год;
  • 3 субъекта отказались изменять стоимость по 8 договорам;
  • от остальных контрагентов ответы не поступили.

По итогам рассмотрения Временная административная коллегия АМКУ решила считать обязательство выполненным.

Киев АМКУ парковка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

