В Киеве отменили завышенные цены на парковку после вмешательства АМКУ

Завышенные тарифы на парковку действовали из-за «обязательного платежа», который уже отменен.

Антимонопольный комитет сообщил, что коммунальное предприятие Киевтранспарксервис полностью выполнило требования после дела о завышении стоимости услуг на парковочных площадках в столице.

Речь идет о решении, которым АМКУ признал, что предприятие, занимая монопольное положение, установило экономически необоснованную цену за право эксплуатации и содержания специально оборудованных парковочных площадок в Киеве.

В стоимость услуг был включен дополнительный «обязательный платеж», который и стал основанием для нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

23 декабря 2025 года Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины рассмотрела, выполнило ли предприятие возложенные на него обязательства, и пришла к выводу, что решение выполнено в полном объеме.

Правомерность решения АМКУ подтвердил Северный апелляционный хозяйственный суд; в Верховный Суд оно не обжаловалось.

В рамках выполнения обязательств КП «Киевтранспарксервис»:

признало утратившим силу приказ о введении в действие стоимости соответствующих услуг;

уплатило штраф в размере 3 300 000 грн;

сообщило, что новый приказ относительно стоимости услуг не издавался;

прекратило заключение новых договоров на эксплуатацию парковочных площадок;

отменило приказ о внесении изменений в Положение о порядке реализации прав на эксплуатацию парковок (новое положение не утверждалось);

направило 56 субъектам хозяйствования дополнительные соглашения к 124 действующим договорам с целью уменьшения стоимости услуг.

По результатам этой работы:

с 6 субъектами заключено 10 дополнительных соглашений, что позволило снизить стоимость эксплуатации машино-мест на 124 410 грн в месяц или 1 492 920 грн в год;

3 субъекта отказались изменять стоимость по 8 договорам;

от остальных контрагентов ответы не поступили.

По итогам рассмотрения Временная административная коллегия АМКУ решила считать обязательство выполненным.

