В Киеве отменили завышенные цены на парковку после вмешательства АМКУ
Антимонопольный комитет сообщил, что коммунальное предприятие Киевтранспарксервис полностью выполнило требования после дела о завышении стоимости услуг на парковочных площадках в столице.
Речь идет о решении, которым АМКУ признал, что предприятие, занимая монопольное положение, установило экономически необоснованную цену за право эксплуатации и содержания специально оборудованных парковочных площадок в Киеве.
В стоимость услуг был включен дополнительный «обязательный платеж», который и стал основанием для нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
23 декабря 2025 года Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины рассмотрела, выполнило ли предприятие возложенные на него обязательства, и пришла к выводу, что решение выполнено в полном объеме.
Правомерность решения АМКУ подтвердил Северный апелляционный хозяйственный суд; в Верховный Суд оно не обжаловалось.
В рамках выполнения обязательств КП «Киевтранспарксервис»:
- признало утратившим силу приказ о введении в действие стоимости соответствующих услуг;
- уплатило штраф в размере 3 300 000 грн;
- сообщило, что новый приказ относительно стоимости услуг не издавался;
- прекратило заключение новых договоров на эксплуатацию парковочных площадок;
- отменило приказ о внесении изменений в Положение о порядке реализации прав на эксплуатацию парковок (новое положение не утверждалось);
- направило 56 субъектам хозяйствования дополнительные соглашения к 124 действующим договорам с целью уменьшения стоимости услуг.
По результатам этой работы:
- с 6 субъектами заключено 10 дополнительных соглашений, что позволило снизить стоимость эксплуатации машино-мест на 124 410 грн в месяц или 1 492 920 грн в год;
- 3 субъекта отказались изменять стоимость по 8 договорам;
- от остальных контрагентов ответы не поступили.
По итогам рассмотрения Временная административная коллегия АМКУ решила считать обязательство выполненным.
