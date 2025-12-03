Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Дорожно‑транспортное происшествие, имевшее место на перекрестке двух улиц в городе Киеве, послужило основанием для открытия административного производства по факту возможного нарушения Правил дорожного движения. Водитель автомобиля «Ниссан», который был студентом, оказался в поле зрения судов первой и апелляционной инстанций — в связи со столкновением с автомобилем «Фольксваген». Дело касалось оценки доказательств, соблюдения процессуальных требований и квалификации ДТП по нормам КУоАП.

Анализ, который вывел за пределы вины

Шевченковский районный суд Киева вынес постановление по делу № 761/8421/25 о дорожно‑транспортном происшествии, произошедшем в феврале 2025 года на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Терещинской. В центре внимания оказался студент, водитель «Ниссана», которому инкриминировали нарушение пункта 10.4 Правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении, при выполнении маневра поворота налево он не предоставил преимущество автомобилю «Фольксваген», двигавшемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение — оба транспортных средства получили механические повреждения.

Позиция водителя «Ниссана» и его адвоката основывалась на утверждениях об отсутствии объективной возможности обнаружить автомобиль «Фольксваген»: по их доводам, он двигался с высокой скоростью и совершил резкое перестроение из полосы в полосу непосредственно перед моментом столкновения. Сторона защиты указала, что перед началом маневра «Ниссан» остановился в крайней левой полосе, пропустил встречный транспорт и лишь после того, как убедился в безопасности движения, начал свой поворот. По утверждению адвоката, протокол не отражал объективной дорожной ситуации, а само ДТП возникло вследствие неправомерного поведения водителя «Фольксвагена».

Суд первой инстанции проверил представленные доказательства: видеозаписи с места происшествия, схемы ДТП, циклограммы работы светофоров, письменные объяснения водителей, ответы на адвокатские запросы и заключение эксперта. В результате такого анализа был сделан вывод о том, что водитель «Ниссана» действовал в соответствии с требованиями ПДД. По мнению суда, он занял крайнее положение на проезжей части, остановился перед выполнением маневра и предоставил преимущество встречным транспортным средствам. Суд также отметил, что водитель «Фольксвагена» перед въездом на перекресток двигался с существенно большей скоростью, резко перестроился в крайнюю правую полосу, что создало внезапное и непредсказуемое препятствие для водителя «Ниссана».

Дополнительно суд обратил внимание на поведение других транспортных средств, зафиксированных на видео, которые придерживались более умеренного темпа движения, что усиливало аргумент о нетипичной, рискованной динамике автомобиля «Фольксваген». Оценивая пространственное расположение машин на перекрестке, суд констатировал: студент завершал маневр, когда препятствие появилось в поле движения внезапно, создав опасную ситуацию. При этом также были учтены сезонные условия — зимний период и вероятная гололедица, что усиливало требования к осторожности всех участников движения. Обстоятельства, позволили суду прийти к выводу о невозможности ответственности по результатам ДТП. Производство было закрыто за отсутствием состава административного правонарушения, что фактически указывало на правомерность действий водителя «Ниссана» в сложной и динамичной дорожной ситуации.

Когда пересмотр меняет реальность

Пересмотр этого дела в производстве №33/824/3672/2025, проведенный Киевским апелляционным судом в сентябре 2025 года, стал важным примером того, как разная оценка одних и тех же доказательств может изменить юридическую квалификацию действий участников дорожно‑транспортного происшествия. В начале рассмотрения было решено процессуальное вопрос — восстановление срока апелляционного обжалования. Это было вызвано тем, что водитель «Фольксвагена» не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела в суде первой инстанции. Данный факт послужил ключевым основанием для восстановления срока, поскольку такое право является составной частью конституционной гарантии на судебную защиту.

Перейдя к анализу сути решения, апелляционная инстанция пришла к другому выводу: водитель «Ниссана» перед поворотом налево не остановился полностью, а продолжал движение, и этот факт уже свидетельствует о нарушении прямой нормы пункта 10.4 ПДД. Было установлено, что одна из представленных видеозаписей не содержала момента столкновения, а потому не могла служить достоверным источником оценки развития событий. Апелляционный суд также обратил внимание на еще один существенный момент: заключение эксперта ограничивается анализом скорости «Фольксвагена» и не позволяет делать выводы относительно правильности поведения водителя «Ниссана», которому инкриминировали именно нарушение правил маневрирования.

Коллегия судей апелляционной инстанции отметила, что превышение скорости автомобилем «Фольксваген» не освобождает водителя «Ниссана» от обязанности предоставлять преимущество транспортным средствам, движущимся во встречном направлении. Исходя из формального толкования пункта 10.4 Правил дорожного движения, был сделан вывод о наличии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 124 КУоАП. Однако привлечение к ответственности стало невозможным в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, определенных статьей 38 КУоАП.

Дополнительно был детально проанализирован причинно‑следственный связь между действиями водителя «Ниссана» и последствиями ДТП. Как выяснилось, смена полосы движения водителем «Фольксвагена» не устраняет обязанности водителя «Ниссана» убедиться в полной безопасности поворота. При этом апелляционный суд признал: поведение обоих водителей имело определенные недостатки, однако юридически значимым в контексте административной ответственности является именно первичное нарушение правила предоставления преимущества. Несмотря на это нарушение, суд уже не имел возможности наложить взыскание из‑за истечения трехмесячного срока. Он вынес решение о закрытии производства на основании пункта 7 статьи 247 КУоАП. Такое основание, в отличие от вывода суда первой инстанции, не реабилитирует водителя, но и не устанавливает юридического осуждения в форме наложения санкции.

Автор: Валентин Коваль

