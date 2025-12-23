Нападение волка в киевской квартире: в жилье на Оболони также нашли лисицу

Также правоохранители будут обращаться в соответствующие службы по решению вопроса дальнейшего содержания других находящихся в квартире животных.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве из квартиры на Оболони изъяли волка после нападения на женщину.

По информации приюта Wild Animals Rescue Center, зоозащитники получили вызов с просьбой срочно забрать дикое животное, которое женщина длительное время содержала в собственной квартире. Из-за непригодных условий содержания у волка усилился стресс и проявилась агрессия — животное напало на хозяйку, сильно разорвав ей руку и покусав бедро.

Позже в полиции сообщили, что правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Кроме того, стало известно, что в квартире жительницы Оболонского района обнаружили не только волка, но и труп лисицы.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Во время дальнейших следственных действий в квартире киевлянки также был обнаружен и изъят труп лисицы.

По предварительным данным, обоих хищников женщина приобрела через интернет и содержала в условиях, непригодных для диких животных. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кроме того, полиция планирует обратиться в соответствующие службы для решения вопроса дальнейшего содержания других животных, которые находятся в квартире.

