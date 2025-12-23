  1. В Україні

Напад вовка в київській квартирі: у помешканні на Оболоні також знайшли лисицю

22:00, 23 грудня 2025
Також правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.
Як розповідала «Судово-юридична газета», у Києві з квартири на Оболоні вилучили вовка після нападу на жінку.

За інформацією притулку Wild Animals Rescue Center, зоозахисники отримали виклик із проханням терміново забрати дику тварину, яку жінка тривалий час утримувала у власній квартирі. Через непридатні умови утримання у вовка посилився стрес і проявилася агресія — тварина напала на власницю, сильно розірвавши їй руку та покусавши стегно.

Згодом у поліції розповіли, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Окрім того, стало відомо, що у квартирі мешканки Оболонського району виявили не лише вовка, а й труп лисицю.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Під час подальших слідчих дій у квартирі киянки також було виявлено та вилучено труп лисиці.

За попередніми даними, обох хижаків жінка придбала через інтернет і утримувала в умовах, непридатних для диких тварин. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Крім того, поліція планує звернутися до відповідних служб для вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.

поліція Київ тварини

