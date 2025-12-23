За ложь в суде: британского адвоката окончательно лишили права на профессию

Он сознательно предоставлял ложные документы и переписку, пытаясь повлиять на ход судебного разбирательства.

В Великобритании мужчину окончательно лишили права заниматься адвокатской деятельностью, поскольку во время судебных процессов он умышленно вводил суд в заблуждение. Решение было принято через несколько лет после того, как его уже отстранили от юридической работы за те же действия. Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о Питере Мэтью Джеймсе Грее — юристе с многолетним опытом, который в прошлом представлял стороны в делах Высокого суда. Еще в 2021 году регуляторы установили, что он сознательно предоставлял ложные документы и переписку, пытаясь повлиять на ход судебного разбирательства. После этого его лишили права работать юристом.

Что решили теперь

На этот раз дело рассмотрел дисциплинарный орган, контролирующий деятельность адвокатов, — The Bar Tribunals & Adjudication Service. Коллегия пришла к выводу, что действия Грея были не просто нарушением правил, а серьезным обманом, который:

наносит ущерб нормальной работе судов,

подрывает доверие людей к юристам,

дискредитирует правовую систему в целом.

В результате его лишили статуса адвоката, запретили возвращаться к юридической практике до завершения возможных обжалований и обязали выплатить более 24 тысяч фунтов судебных расходов.

Почему решение приняли с опозданием

Нарушения произошли еще в 2013–2014 годах, когда Грей активно работал в судах. Регулятор адвокатов — Bar Standards Board — пояснил, что они сознательно ждали завершения рассмотрения дела в органах, которые контролируют деятельность обычных юристов.

Именно там — в Solicitors Disciplinary Tribunal — в 2021 году Грея окончательно отстранили от профессии. Его попытка обжаловать это решение потерпела неудачу в 2022 году.

Что говорят регуляторы

В Bar Standards Board подчеркивают: юрист обязан быть честным в суде при любых обстоятельствах — независимо от должности или роли.

«Обман суда — это одно из самых серьезных нарушений. Именно поэтому решение о лишении статуса адвоката является оправданным», — пояснили в ведомстве.

