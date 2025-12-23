За брехню в суді: британського адвоката остаточно позбавили права на професію

Він свідомо надавав неправдиві документи та листування, намагаючись вплинути на хід судового розгляду.

У Великій Британії чоловіка остаточно позбавили права займатися адвокатською діяльністю, бо під час судових процесів він навмисно вводив суд в оману. Рішення ухвалили через кілька років після того, як його вже відсторонили від юридичної роботи за ті самі дії. Про це повідомляє Law Gazette.

Мова йде про Пітера Метью Джеймса Грея — юриста з багаторічним досвідом, який у минулому представляв сторони у справах Високого суду. Ще у 2021 році регулятори встановили, що він свідомо надавав неправдиві документи та листування, намагаючись вплинути на хід судового розгляду. Після цього його позбавили права працювати юристом.

Що вирішили тепер

Цього разу справу розглянув дисциплінарний орган, що контролює діяльність адвокатів — The Bar Tribunals & Adjudication Service. Колегія дійшла висновку, що дії Грея були не просто порушенням правил, а серйозним обманом, який:

шкодить нормальній роботі судів,

підриває довіру людей до юристів,

дискредитує правову систему загалом.

У результаті його позбавили статусу адвоката, заборонили повертатися до юридичної практики до завершення можливих оскаржень і зобов’язали сплатити понад 24 тисячі фунтів судових витрат.

Чому рішення ухвалили із запізненням

Порушення сталися ще у 2013–2014 роках, коли Грей активно працював у судах. Регулятор адвокатів — Bar Standards Board — пояснив: вони навмисно чекали, поки завершиться розгляд справи в органах, що контролюють звичайних юристів.

Саме там — у Solicitors Disciplinary Tribunal — у 2021 році Грея остаточно відсторонили від професії. Його спроба оскаржити це рішення провалилася у 2022 році.

Що кажуть регулятори

У Bar Standards Board наголошують: юрист зобов’язаний бути чесним у суді за будь-яких обставин — незалежно від посади чи ролі.

«Обман суду — це одне з найсерйозніших порушень. Саме тому рішення про позбавлення статусу адвоката є виправданим», — пояснили у відомстві.

