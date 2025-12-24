В Одесі на двох пляжах виявили плями, схожі на нафтові, та загиблих птахів
В Одесі на двох міських пляжах зафіксували забруднення, схоже на нафтове, а також виявили загиблих птахів. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, плями, схожі на нафтові, виявили в районі пляжів Дельфін та Ланжерон. Наразі розміри забруднення та його походження встановлюються.
Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали представники Державної екологічної інспекції, КП «Узбережжя», КУ «Рятувально-водолазна служба», а також Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Після отримання висновків фахівців обіцяють надано додаткову офіційну інформацію.
