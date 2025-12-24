  1. В Україні

В Одесі на двох пляжах виявили плями, схожі на нафтові, та загиблих птахів

10:12, 24 грудня 2025
Наразі їх розмір та походження встановлюються.
В Одесі на двох міських пляжах зафіксували забруднення, схоже на нафтове, а також виявили загиблих птахів. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, плями, схожі на нафтові, виявили в районі пляжів Дельфін та Ланжерон. Наразі розміри забруднення та його походження встановлюються.

Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали представники Державної екологічної інспекції, КП «Узбережжя», КУ «Рятувально-водолазна служба», а також Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Після отримання висновків фахівців обіцяють надано додаткову офіційну інформацію.

Одеса

