В Одессе на двух пляжах обнаружили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц

В Одессе на двух городских пляжах зафиксировали загрязнение, похожее на нефтяное, а также обнаружили погибших птиц. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лисак.

По его словам, пятна, похожие на нефтяные, выявили в районе пляжей Дельфин и Ланжерон. В настоящее время размеры загрязнения и его происхождение устанавливаются.

Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали представители Государственной экологической инспекции, КП «Побережье», КУ «Спасательно-водолазная служба», а также Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

После получения выводов специалистов обещают предоставить дополнительную официальную информацию.

