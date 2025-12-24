  1. В Украине

В Одессе на двух пляжах обнаружили пятна, похожие на нефтяные, и погибших птиц

10:12, 24 декабря 2025
В настоящее время их размер и происхождение устанавливаются.
В Одессе на двух городских пляжах зафиксировали загрязнение, похожее на нефтяное, а также обнаружили погибших птиц. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лисак.

По его словам, пятна, похожие на нефтяные, выявили в районе пляжей Дельфин и Ланжерон. В настоящее время размеры загрязнения и его происхождение устанавливаются.

Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали представители Государственной экологической инспекции, КП «Побережье», КУ «Спасательно-водолазная служба», а также Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

После получения выводов специалистов обещают предоставить дополнительную официальную информацию.

Одесса

