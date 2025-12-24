У Києві звільнилася директорка гімназіїї 109, яка не пускала на уроки учнів в шортах

Керівниця закладу написала заяву за власним бажанням після резонансного скандалу зі шкільним дрескодом.

У Києві звільнилася директорка гімназіїї №109, яка восени опинилася в центрі гучного скандалу через шкільний дрескод. Йдеться про керівницю закладу Віталію Полякову, яка не пустила учнів до школи через те, що вони прийшли у шортах.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик з посиланням на відповідь Департаменту освіти і науки КМДА, передає «УП. Життя»

Резонансний інцидент стався 2 вересня. Того дня, на тлі повітряної тривоги та роботи ППО, частину учнів не допустили на територію навчального закладу через те, що вони були одягнені у шорти. Дії керівниці викликали гостру реакцію з боку батьків і швидко переросли у публічний скандал.

Відео з конфліктом поширилося у соцмережах і місцевих пабліках. Батьки заявляли, що діти зазнали публічного приниження та сильного стресу, після чого звернулися до поліції та подали скарги освітньому омбудсмену.

Після інциденту було розпочато службове розслідування, однак його проведення затягнулося. За словами Надії Лещик, директорка тривалий час перебувала у відпустках та на лікарняних, що фактично блокувало розгляд справи. Через це виникли сумніви щодо обґрунтованості частини лікарняних листів.

Омбудсменка направляла запити до Пенсійного фонду та Національної служби здоров’я України, щоб з’ясувати обставини. Водночас вона наголосила, що відповідно до законодавства перевірку лікарняних має ініціювати роботодавець — у цьому випадку Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної держадміністрації.

