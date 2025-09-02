Практика судів
Директорка гімназії у Києві не впускала дітей в шортах — освітній омбудсмен назвала вимоги незаконними

21:38, 2 вересня 2025
У Києві школярів гімназії №109 не пустили на уроки через одяг, а освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що недопуск дітей до навчання через відсутність шкільної форми порушує їхні права.
Ілюстративне фото, джерело - freepik
У Києві деякі учні гімназії №109 не змогли потрапити на уроки через зовнішній вигляд. У мережі шириться інформація, що директорка закладу не впускала дітей – як хлопців та дівчат —, якщо вони були вдягнені у капрі, які вона називала шортами.

Освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила, що отримала два звернення щодо недопуску учнів до гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка у Києві. За словами заявників, дітей відсторонювала від навчання директорка закладу.

Вона закликала педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити практику перевірки одягу школярів. За її словами, недопуск дитини до занять через відсутність шкільної форми порушує право на освіту та створює ризики для життя і здоров’я.

«Хочу зазначити, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога є незаконною», — наголосила Лещик.

Омбудсмен підкреслила, що відсторонення дитини від занять або направлення її для переодягання, особливо в умовах тривалих повітряних тривог, не лише порушує право на освіту, а й становить небезпеку для учнів.

«Закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях. Звертаю увагу, що саме та людина, яка «примусила» учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я», — зазначила Лещик.

Вона додала, що вживатиме заходів реагування на такі випадки.

В Управлінні освіти Печерської РДА кажуть, що подібна поведінка є неприпустимою і «з метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування».

 

Київ школа

