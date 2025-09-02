Директор гимназии в Киеве не пускала детей в шортах — образовательный омбудсмен назвала требования незаконными

В Киеве школьников гимназии №109 не пустили на уроки из-за одежды, а образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявила, что недопуск детей к учебе из-за отсутствия школьной формы нарушает их права.

Иллюстративное фото, источник - freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве некоторые ученики гимназии №109 не смогли попасть на уроки из-за внешнего вида. В сети распространяется информация, что директор учебного заведения не впускала детей — как мальчиков, так и девочек — если они были одеты в капри, которые она называла шортами.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что получила два обращения относительно недопуска учеников в гимназию №109 им. Т.Г. Шевченко в Киеве. По словам заявителей, детей отстраняла от учебы директор учебного заведения.

Она призвала педагогов и администрацию учебных заведений прекратить практику проверки одежды школьников. По ее словам, недопуск ребенка к занятиям из-за отсутствия школьной формы нарушает право на образование и создает риски для жизни и здоровья.

«Хочу отметить, что ни устав, ни положение о школьной форме не имеют большей силы, чем закон. Ни одним нормативным документом не предусмотрено обязательное ношение школьной формы. Поэтому это требование является незаконным», — подчеркнула Лещик.

Омбудсмен отметила, что отстранение ребенка от занятий или направление его для переодевания, особенно в условиях длительных воздушных тревог, не только нарушает право на образование, но и представляет опасность для учеников.

«Призываю педагогов и администрацию учебных заведений прекратить меры по проверке одежды учеников и сосредоточить внимание на вопросах их безопасности и других важных вопросах. Обращаю внимание, что именно тот человек, который „заставил“ ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье», — отметила Лещик.

Она добавила, что будет принимать меры реагирования на такие случаи.

В Управлении образования Печерской РГА говорят, что подобное поведение недопустимо и «в целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств, управлением образования начато служебное расследование».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.