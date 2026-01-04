У Києві покарали водія BMW, який на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора, — відео

У столиці притягнули до відповідальності водіїв, які порушили ПДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

У поліції нагадали, що червоний сигнал світлофора — забороняє рух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.