  Судова практика
  Верховний Суд

Накладення арешту на кошти рахунку зі спеціальним режимом без відомостей про його статус — постанова КГС ВС

19:30, 22 лютого 2026
Сам факт накладення арешту на рахунок не є тотожним зверненню стягнення на кошти, що на ньому перебувають — КГС ВС.
Виконавець має право накладати арешт на кошти боржника в межах суми стягнення під час відкриття виконавчого провадження, навіть якщо на рахунок зараховуються пенсійні чи соціальні виплати, за відсутності інформації про спеціальний режим такого рахунку. Сам факт накладення арешту не є зверненням стягнення та не означає автоматичного списання коштів.

КГС ВС розглянув касаційну скаргу фізичної особи у справі за скаргою скаржника на дії державного виконавця.

Скаргу обґрунтовано, зокрема, тим, що рішення суду, на підставі якого відкрито виконавче провадження, не набрало законної сили, арешт накладено на рахунок зі спеціальним режимом.

Ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні скарги на дії державного виконавця відмовлено.

ОЦІНКА СУДУ

Щодо обов’язку боржника доводити спеціальний статус коштів на рахунку для зняття арешту та правомірності дій виконавця за відсутності такої інформації КГС ВС зазначив таке.

У випадках, коли рахунок боржника не має спеціального режиму використання та на нього зараховуються кошти з різним цільовим призначенням (не лише пенсійні / соціальні), банк може не мати інформації про характер таких надходжень і, відповідно, не знати, які саме кошти підлягають арешту, а які – ні.

У такому разі арешт підлягає зняттю виконавцем на підставі поданих боржником документів із підтвердженням, що арештовані кошти є саме пенсійними коштами боржника (соціальними виплатами).

У разі, якщо банк не повідомив державного виконавця, що рахунок, на якому знаходяться кошти боржника, є рахунком зі спеціальним режимом використання, або боржник не довів належності арештованих коштів до пенсійних (або інших 18 Рішення, внесені до ЄДРСР, за січень 2026 року соціальних виплат), дії державного виконавця щодо накладення арешту на кошти на цьому банківському рахунку та їх подальше списання не можна вважати протиправними.

КГС ВС зауважив, що обов’язок державного виконавця полягає у знятті арешту з рахунку боржника саме за умови надання такої інформації про рахунок банком або боржником.

Сам факт накладення арешту на рахунок не є тотожним зверненню стягнення на кошти, що на ньому перебувають. Наявність арешту лише блокує розпорядження коштами, однак не передбачає автоматичного списання пенсій чи інших соціальних виплат, що охороняються законом. Відтак такий арешт може бути знятий після з’ясування спеціального правового режиму рахунку.

За результатом розгляду касаційної скарги рішення попередніх судових інстанцій залишені без змін.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19.01.2026 у справі № 204/9551/18 можна ознайомитися за посиланням.

суд рішення суду арешт судова практика КГС ВС

