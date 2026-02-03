Судді КСУ Віктор Городовенко та Галина Юровська взяли участь у відкритті судового року ЄСПЛ, відео

Також судді Конституційного Суду України долучилися до фахового семінару «Захист плюралізму медіа та демократичного процесу в складні часи».

Судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Галина Юровська на запрошення Голови Європейського суду з прав людини Маттіаса Гійомара взяли участь в урочистому засіданні ЄСПЛ з нагоди відкриття судового року, а також долучилися до фахового семінару «Захист плюралізму медіа та демократичного процесу в складні часи». Про це інформує КСУ.

Цьогорічна дискусія зосередилася на обговорені питань, пов’язаних із захистом свободи вираження поглядів, забезпечення демократичних процесів та правосуддя в умовах складних викликів. Зокрема, ключовими темами стали: плюралізм медіа та право на інформацію; свобода інформації та повноваження Європейського Союзу: щодо обмежувальних заходів; цілісність демократичного процесу та судовий контроль; вільне вираження волі народу як передумова захисту демократичного державного устрою.

Під час тематичних сесій із доповідями виступили професорка міжнародного права Карлового університету Вероніка Білкова, професор права ЄС Неапольського університету Роберто Мастроянні, Голова Конституційного Суду Республіки Австрія Крістоф Грабенвартер, Голова Конституційного Суду Латвійської Республіки Ірена Куцина. Із заключним словом виступив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський.

Судді Конституційного Суду України долучилися до обговорення окреслених питань, поділившись баченням актуальних викликів для конституційного судочинства в контексті захисту свободи вираження поглядів та зміцнення демократичних процесів.

Суддя Галина Юровська у своєму виступі описала щоденну реальність життя в Україні під час масованих ракетних атак, спрямованих на об’єкти цивільної критичної інфраструктури. Попри сильні морози, відсутність світла й опалення, безсонні ночі у кількох шарах одягу, українці зберігають стійкість, працівники комунальних служб невтомно працюють, відновлюючи системи вдень і вночі, суди виконують свої обов’язки в умовах постійних повітряних тривог, нестабільного електро- та теплопостачання, оскільки важливо, щоб демократичні інституції продовжували своє існування, – наголосила вона.

Промовиця зазначила, що Україна боронить себе не лише зброєю, а й захищає саму ідею, що закон, відповідальність та демократія повинні бути збережені навіть у темряві й холоді. Завершуючи свій виступ, Галина Юровська подякувала присутнім за підтримку України та підкреслила, що солідарність європейських колег додає українцям сили продовжувати боротьбу день за днем.

У межах візиту судді Віктор Городовенко і Галина Юровська провели низку робочих зустрічей з керівництвом і представниками структурних підрозділів Ради Європи та Секретаріату Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія), під час яких обговорили питання здійснення конституційного контролю в умовах глобальних викликів та євроінтеграційних процесів.

Зокрема, відбулися зустрічі з директоркою з прав людини Ради Європи Клер Овей, керівницею Департаменту з питань імплементації стандартів у сфері прав людини, правосуддя та правового співробітництва Лілією Гретарсдоттір, юридичним радником Секретаріату Венеційської комісії Ваге Демірчяном та представниками Проєкту Ради Європи «Подальша підтримка реформ конституційної юстиції в Україні».

Окрему увагу під час візиту було приділено зустрічам із суддею Європейського суду з прав людини Миколою Гнатовським, Надзвичайним і Повноважним Послом, Постійним представником України при Раді Європи Миколою Точицьким та керівником відділу Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Павлом Пушкарем.

У межах робочого візиту було підтверджено зацікавленість сторін у подальшому розвитку співпраці між Конституційним Судом України та інституціями Ради Європи з метою зміцнення верховенства права та спільного пошуку ефективних відповідей на сучасні виклики, що постають перед демократичними інститутами.

