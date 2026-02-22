23 лютого у більшості регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 23 лютого, у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - заявили в Укренерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.