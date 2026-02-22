  1. В Україні

23 лютого у більшості регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

19:32, 22 лютого 2026
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
23 лютого у більшості регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго
Фото: freepik.com
У понеділок, 23 лютого, у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.

 Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - заявили в Укренерго.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

