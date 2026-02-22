23 февраля в большинстве регионов будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Фото: freepik.com

В понедельник, 23 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — заявили в «Укрэнерго».

