Угорщина збирається ветувати 20-й пакет санкцій проти Росії
18:08, 22 лютого 2026
Петер Сійярто заявив, що 20-й пакет санкцій проти РФ буде заблоковано Угорщиною.
Фото: minval.az
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його країна збирається ветувати 20-й пакет санкцій проти РФ. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.
«На завтрашньому засіданні Ради з питань закордонних справ ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина заблокує його», - написав Сійярто.
За його словами, Угорщина не дозволить ухвалювати важливі для України рішення, поки Київ не відновить нафтовий транзит до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба».
