Угорщина збирається ветувати 20-й пакет санкцій проти Росії

Петер Сійярто заявив, що 20-й пакет санкцій проти РФ буде заблоковано Угорщиною.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його країна збирається ветувати 20-й пакет санкцій проти РФ. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

«На завтрашньому засіданні Ради з питань закордонних справ ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина заблокує його», - написав Сійярто.

За його словами, Угорщина не дозволить ухвалювати важливі для України рішення, поки Київ не відновить нафтовий транзит до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба».

