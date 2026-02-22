Венгрия собирается ветировать 20-й пакет санкций против России
18:08, 22 февраля 2026
Петер Сийярто заявил, что 20-й пакет санкций против РФ будет заблокирован Венгрией.
Фото: minval.az
Министр иностранных дел Венгрия Петер Сийярто сообщил, что его страна собирается ветировать 20-й пакет санкций против РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС планируется принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его», — написал Сийярто.
По его словам, Венгрия не позволит принимать важные для Украины решения, пока Киев не восстановит нефтяной транзит в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».
