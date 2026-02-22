  1. В Украине

Венгрия собирается ветировать 20-й пакет санкций против России

18:08, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Петер Сийярто заявил, что 20-й пакет санкций против РФ будет заблокирован Венгрией.
Венгрия собирается ветировать 20-й пакет санкций против России
Фото: minval.az
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Венгрия Петер Сийярто сообщил, что его страна собирается ветировать 20-й пакет санкций против РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС планируется принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его», — написал Сийярто.

По его словам, Венгрия не позволит принимать важные для Украины решения, пока Киев не восстановит нефтяной транзит в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ЕС санкции Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]