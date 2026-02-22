Венгрия собирается ветировать 20-й пакет санкций против России

Петер Сийярто заявил, что 20-й пакет санкций против РФ будет заблокирован Венгрией.

Министр иностранных дел Венгрия Петер Сийярто сообщил, что его страна собирается ветировать 20-й пакет санкций против РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС планируется принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его», — написал Сийярто.

По его словам, Венгрия не позволит принимать важные для Украины решения, пока Киев не восстановит нефтяной транзит в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

