  1. В Україні

Як перевірити, чи оцифровано трудову книжку – пояснили в ПФУ

18:31, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Інформація відображається в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.
Як перевірити, чи оцифровано трудову книжку – пояснили в ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сканкопію трудової книжки для оцифрування до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Фонду може подати як сам працівник, так і його страхувальник, – повідомили в ПФУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після оцифрування відомості про трудову діяльність відображаються в особистому кабінеті користувача на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб перевірити, чи оцифровано трудову книжку, необхідно авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпису».

Після входу потрібно обрати розділ «Електронна трудова книжка» на головній сторінці в панелі ліворуч. Для перегляду записів слід відкрити вкладку «Дані ЕТК».

У цьому розділі доступні такі вкладки:

  • «Записи трудової книжки (за СПОВ)» — містить інформацію про трудові відносини найманого працівника, сформовану автоматично за даними звітів роботодавців (найраніше — з 1 січня 1998 року);
  • «Відцифрована ЕТК» — відображає дані, внесені за результатами оцифрування на підставі поданої сканованої трудової книжки;
  • «Скан-копії трудової книжки» — містить завантажені копії паперової трудової книжки, подані застрахованою особою або страхувальником.

На головній сторінці особистого кабінету також зазначено загальний страховий стаж у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (реквізит «Загальний страховий стаж» у вкладці «Страхові дані, наявні в РЗО»).

Окрім цього, у розділі «Мої звернення» в пункті «Повідомлення» можна переглянути статус поданого звернення. Якщо під час опрацювання сканкопій виявлено невідповідності в оформленні, у повідомленні зазначається відповідний коментар спеціаліста, який опрацював документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ трудова книжка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]