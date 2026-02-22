Як перевірити, чи оцифровано трудову книжку – пояснили в ПФУ

Інформація відображається в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Сканкопію трудової книжки для оцифрування до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Фонду може подати як сам працівник, так і його страхувальник, – повідомили в ПФУ.

Після оцифрування відомості про трудову діяльність відображаються в особистому кабінеті користувача на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб перевірити, чи оцифровано трудову книжку, необхідно авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпису».

Після входу потрібно обрати розділ «Електронна трудова книжка» на головній сторінці в панелі ліворуч. Для перегляду записів слід відкрити вкладку «Дані ЕТК».

У цьому розділі доступні такі вкладки:

«Записи трудової книжки (за СПОВ)» — містить інформацію про трудові відносини найманого працівника, сформовану автоматично за даними звітів роботодавців (найраніше — з 1 січня 1998 року);

«Відцифрована ЕТК» — відображає дані, внесені за результатами оцифрування на підставі поданої сканованої трудової книжки;

«Скан-копії трудової книжки» — містить завантажені копії паперової трудової книжки, подані застрахованою особою або страхувальником.

На головній сторінці особистого кабінету також зазначено загальний страховий стаж у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (реквізит «Загальний страховий стаж» у вкладці «Страхові дані, наявні в РЗО»).

Окрім цього, у розділі «Мої звернення» в пункті «Повідомлення» можна переглянути статус поданого звернення. Якщо під час опрацювання сканкопій виявлено невідповідності в оформленні, у повідомленні зазначається відповідний коментар спеціаліста, який опрацював документи.

