Как проверить, оцифрована ли трудовая книжка – объяснили в ПФУ

Информация отображается в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

Сканкопию трудовой книжки для оцифровки в Пенсионный фонд Украины через веб-портал электронных услуг Фонда может подать как сам работник, так и его страхователь, – сообщили в ПФУ.

После оцифровки сведения о трудовой деятельности отображаются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы проверить, оцифрована ли трудовая книжка, необходимо авторизоваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи, через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дія.Підпису».

После входа нужно выбрать раздел «Электронная трудовая книжка» на главной странице в панели слева. Для просмотра записей следует открыть вкладку «Данные ЭТК».

В этом разделе доступны следующие вкладки:

«Записи трудовой книжки (по СПОВ)» — содержит информацию о трудовых отношениях наемного работника, сформированную автоматически по данным отчетов работодателей (самое раннее — с 1 января 1998 года);

«Оцифрованная ЭТК» — отображает данные, внесенные по результатам оцифровки на основании поданной отсканированной трудовой книжки;

«Скан-копии трудовой книжки» — содержит загруженные копии бумажной трудовой книжки, поданные застрахованным лицом или страхователем.

На главной странице личного кабинета также указан общий страховой стаж в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (реквизит «Общий страховой стаж» во вкладке «Страховые данные, имеющиеся в РЗО»).

Кроме того, в разделе «Мои обращения» в пункте «Сообщения» можно просмотреть статус поданного обращения. Если при обработке сканкопий выявлены несоответствия в оформлении, в сообщении указывается соответствующий комментарий специалиста, который обработал документы.

