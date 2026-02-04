На Житомирщині 16-річна дівчина вистрілила в собаку з пневматичної гвинтівки – поліція розслідує відео

Правоохоронці встановлюють обставини та розшукують поранену тварину.

У Житомирській області поліція розпочала досудове розслідування після того, як у соціальних мережах з’явилося відео, на якому 16-річна дівчина стріляє з пневматичної гвинтівки в собаку. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції області.

За попередніми даними, інцидент стався 19 січня у дворі за місцем проживання дівчини в Андрушівській громаді. Постріл, ймовірно, поранив тварину. Після цього дівчина відзняла відео на мобільний телефон та поширила його в соцмережах.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 4 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Поліція встановлює всі обставини події та розшукує собаку.

Відповідно до чинного законодавства, жорстоке поводження з тваринами, зафіксоване на фото чи відео або поширене в медіа, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.

