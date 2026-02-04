  1. Видео
  2. / В Украине

В Житомирской области 16-летняя девушка выстрелила в собаку из пневматической винтовки – полиция расследует видео

07:36, 4 февраля 2026
Правоохранители устанавливают обстоятельства и разыскивают раненое животное.
В Житомирской области 16-летняя девушка выстрелила в собаку из пневматической винтовки – полиция расследует видео
Фото иллюстративное
В Житомирской области полиция начала досудебное расследование после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором 16-летняя девушка стреляет из пневматической винтовки в собаку. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции области.

По предварительным данным, инцидент произошел 19 января во дворе по месту жительства девушки в Андрушевской общине. Выстрел, вероятно, ранил животное. После этого девушка сняла видео на мобильный телефон и распространила его в соцсетях.

Правоохранители начали расследование по ч. 4 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает собаку.

В соответствии с действующим законодательством, жестокое обращение с животными, зафиксированное на фото или видео или распространенное в СМИ, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

полиция оружие Житомирская область животные соцсети

