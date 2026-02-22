Безоплатне лікування поранених військових в Україні: що покриває держава і за яких умов можлива допомога за кордоном

Українцям пояснили механізм фінансування медичної допомоги та державні гарантії для Захисників.

Поранені військовослужбовці отримують медичну допомогу у військових та цивільних закладах безоплатно. Держава покриває витрати на операції, медикаменти, протезування та реабілітацію, повідомили Харківському обласному ТЦК та СП.

У військово-медичних закладах МОУ лікування проводиться за відомчими програмами, а у цивільних лікарнях із договорами з Національною службою здоров’я України держава оплачує послуги напряму. Пацієнти не сплачують додатково за медичні послуги.

Держава забезпечує повний спектр допомоги, включно з хірургічними операціями, медикаментами, витратними матеріалами, протезуванням та технічними засобами реабілітації, психологічною допомогою та лікуванням ПТСР, а також медичною та фізичною реабілітацією після поранень.

Якщо необхідну допомогу неможливо надати в Україні, військових можуть направити на лікування за кордон через державні процедури, зокрема програму Medevac Ukraine. У таких випадках усі витрати покриває приймаюча країна, а пацієнт отримує лікування безкоштовно. Порядок направлення на лікування за кордон затверджений постановою Кабінету Міністрів України №411 від 5 квітня 2022 року.

Медична допомога надається всім військовослужбовцям незалежно від тяжкості поранення та обставин його отримання. Маршрут лікування – госпіталізація, реабілітація або лікування за кордоном – визначається виключно за медичними показаннями. Соціальні пільги та фінансові виплати, такі як одноразова грошова допомога чи статус пораненого, залежать від обставин та ступеня ушкоджень і не впливають на надання медичних послуг.

У разі обмеженого фінансування військові можуть самостійно купувати окремі ліки або оплачувати додаткові процедури. Законодавство не передбачає загального механізму відшкодування таких витрат, проте можливі винятки, якщо лікування проводилося за офіційним направленням або рішенням військового органу.

Для спеціалізованої медичної допомоги військовослужбовців направляють у заклади з необхідними ресурсами, наприклад Науково-дослідний інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова або Національний науковий центр серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. У сфері реабілітації законодавство передбачає також грошову компенсацію за самостійно придбані засоби реабілітації.

